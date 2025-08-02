10 AUGSUNDAY2025 2:29:55 PM
बेबी प्लानिंग कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा! कपिल शर्मा के शो में दी Good News

  02 Aug, 2025
नारी डेस्क: बॉलीवुड सेलेब्स की शादी के बाद फैंस को इंतजार रहता है गुड न्यूज का। नेता- अभिनेता की जोड़ी यानी कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने भी हिंट दे दिया है कि वह जल्द ही गुड न्यूज देने वाले हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के आगामी एपिसोड में कपल कपिल शर्मा की बातों में फंसकर उन्होंने बता ही दिया कि बच्चे को लेकर उनका क्या प्लान है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

केवल कपिल शर्मा ही हैं जो बातों-बातों में कई बातें निकाल लेते हैं। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के आने वाले एपिसोड में कपिल राघव और परिणीति से पूछते हैं कि "तो, पोते-पोतियां कब आ रहे हैं?" वह  एक पर्सनल किस्सा सुनाते हैं कि कैसे उनकी मां, उनकी पत्नी के घर में आते ही सीधे “ग्रैंडकिड मोड” में आ गईं। राघव यह सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, “देंगे, आपको देंगे… गुड न्यूज जल्दी देंगे.” ।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पति की ये बात सुनकर परिणीति हैरान रह जाती हैं और हंसी रोकने की कोशिश करती हैं. कपिल आगे पूछते हैं, “गुड न्यूज आ रहा है क्या? लड्डू बांटने लगे क्या?”, तो राघव खिलखिलाकर हंसते हुए कहते हैं, “किसी न किसी मोड़ पर देंगे.”। स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने शो का एक प्रोमो जारी किया है जिसमें कई मज़ेदार पल हैं। प्रोमो वीडियो में, राघव टीजीआईकेएस के मंच पर नंगे पैर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह बताते हैं कि जब वह मंच के पीछे आराम कर रहे थे, तो किसी ने उनके जूते चुरा लिए। बाद में, पता चलता है कि कृष्णा और कीकू ने जूते चुराई की रस्म के तहत जूते चुरा लिए थे। वे राघव जीजू को बुलाते हैं और उनसे जूतों के बदले पैसे मांगते हैं। 


एक और पल में, कपिल मज़ाक में परिणीति और राघव की शादी में न बुलाए जाने की शिकायत करते हैं, जिस पर 'हंसी तो फंसी' की अभिनेत्री मज़ाकिया अंदाज़ में पूछती हैं कि क्या उन्होंने उन्हें अपनी शादी में बुलाया था। कपिल शो में परिणीति और राघव की प्रेम कहानी पर चर्चा करते हैं और यह भी बताते हैं कि वे पहली बार कैसे मिले थे। परिणीति और राघव शो में शादी की कुछ रस्में भी निभाते हैं और शादी के बाद के कुछ खेल भी खेलते हैं। यह परिणीति और राघव की किसी भी चैट शो में एक जोड़े के रूप में पहली उपस्थिति है।
 

