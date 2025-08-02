क्रिकेट जगत में छाया मातम, जिम में हार्ट अटैक आने से होनहार क्रिकेटर की मौत

नारी डेस्क: क्रिकेट जगत में एक त्रासदी आ गई है। बंगाल के उभरते सितारे प्रियजीत घोष का महज 22 साल की उम्र में जिम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर का जीवन शुक्रवार सुबह अचानक समाप्त हो गया, जिससे उनके दोस्त, रिश्तेदार और टीम के साथी शोक में डूब गए।





बीरभूम जिले के बोलपुर निवासी प्रियजीत के बड़े सपने थे - वह बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते थे और अंततः राष्ट्रीय टीम का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था यह उनका ध्यान था। उनकी क्रिकेट यात्रा जिला स्तर से शुरू हुई, जहां उन्होंने 2018-19 सत्र में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) द्वारा आयोजित अंतर-जिला अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्हें सीएबी द्वारा सम्मानित भी किया गया था, और वह पदक आज भी उनके कमरे में एक विशेष स्थान रखता है।



शुक्रवार को प्रियजीत बोलपुर के मिशन कंपाउंड इलाके में स्थित एक जिम में फिट रहने के लिए गए थे, बिल्कुल विराट कोहली की तरह। दुर्भाग्य से, वर्कआउट के दौरान पसीना बहाते हुए, अचानक उनकी तबियत खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके असामयिक निधन से बंगाल क्रिकेट जगत स्तब्ध है।

