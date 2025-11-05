07 NOVFRIDAY2025 8:25:18 PM
Diabetes Health: ठंड में बढ़ती है ब्लड शुगर तो इन फूड्स से करें परहेज

डायबिटीज की समस्या पूरे देश के लिए खतरा बनी हुई है। यह एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिसके मरीजों को अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना पड़ता है। खासकर सर्दियों के मौसम में डायबिटीज और ब्लड शुगर की समस्या बढ़ने लग जाती है। ऐसे में डायबिटीज रोगियों को अपने स्वास्थ्य और खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। यह बीमारी तब होती है जब पैन्क्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ऐसे में पैन्क्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना कम कर देता है, जिसके कारण ब्लड शुगर में बदलाव होने लगता है। यदि आप भी  डायबिटीज के मरीज हैं तो इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी न करें। 

मीठा 

डायबिटीज के रोगियों के लिए मीठा बहुत ही खतरनाक होता है, इसका सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, जिसके कारण डायबिटीज रोगियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 

पैक्ड फूड्स 

डायबिटीज के रोगियों को पैक्ड फूड्स का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन फूड्स में सोडियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 

मिल्क 

दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है लेकिन फुल क्रीम वाला दूध डायबिटीज के रोगियों के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में यदि आप डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो टोंड मिल्क का ही सेवन करें। 

चावल 

डायबिटीज के रोगियों को चावल का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल का ग्लोइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है जो ब्लड शुगर से ग्रस्त मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 

फास्ट फूड 

डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फास्ट फूड बहुत ही नुकसानदायक होता है। बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें डायबिटीज रोगियों के लिए हानिकारक होती हैं इससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। 

