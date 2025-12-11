इस देश की वजह से ‘Dhurandhar’ को हुआ भारी नुकसान, 6 देशों में नहीं रिलीज हुई ये फिल्म

नारी डेस्क : रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। भारत में इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी शानदार रहा है। लेकिन कुछ देशों में फिल्म को रिलीज न करने के कारण इसे भारी नुकसान झेलना पड़ा।

6 देशों में नहीं हुई रिलीज

‘धुरंधर’ को कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज नहीं किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला फिल्म के एंटी-पाकिस्तानी कंटेंट को लेकर लिया गया। बॉलीवुड हंगामा के सूत्रों का कहना है कि गल्फ कंट्रीज के देशों ने फिल्म की सामग्री को स्वीकार नहीं किया, इसलिए रिलीज़ पर रोक लग गई।

गल्फ देशों में बैन का असर

फिल्म को इन 6 देशों में रिलीज न करने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर नुकसान हुआ। रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 274.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए था, यानी 6 दिनों में ही फिल्म ने अपना बजट वसूल लिया। यदि गल्फ देशों में भी रिलीज होती, तो कलेक्शन और भी ज्यादा होता।

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट

‘धुरंधर’ आदित्य धर के निर्देशन में बनी है और इसमें संसद पर हुए आतंकवादी हमले और 26/11 मुंबई हमले की घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट में शामिल हैं। रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन (बॉलीवुड डेब्यू) है। फिल्म की कहानी, एक्शन और दमदार एक्टिंग के चलते दर्शकों में काफी पसंद की जा रही है। ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन गल्फ देशों में रिलीज न होने की वजह से फिल्म को कुछ हद तक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बावजूद, फिल्म ने अपनी पहली हिट साबित कर दी है और दर्शकों का दिल जीत लिया है।



