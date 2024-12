Diljit के कॉन्सर्ट में दीपिका की एंट्री ने बदल दिया माहौल, पति और बेटी के बिना मस्ती में नाचती दिखी New Mom

नारी डेस्क: बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण अपनी बेटी दुआ के जन्म के कुछ महीने बाद बेंगलुरु में गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में दिखाई दीं। दो सबसे बड़े सितारों को एक साथ स्टेज पर देख पूरा बेंगलुरु खुशी के मारे झूम उठा। बेटी और पति के बिना ही वह इस शानदार शाम का हिस्सा बनी। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला।

The cutest Deepika Padukone on stage with Diljit Dosanjh at his Bangalore concert 🩷#DeepikaPadukone #DiljitDosanjh pic.twitter.com/9QFmKpNwUp