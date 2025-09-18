19 SEPFRIDAY2025 2:44:44 PM
डर पर भारी पड़ी आस्था, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होते ही उमड़ पड़ी भक्तों की भीड़

  • Updated: 18 Sep, 2025 09:37 AM
नारी डेस्क: भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 22 दिनों के निलंबन के बाद बुधवार को वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, गुरुवार को दूसरे दिन भी वैष्णो देवी यात्रा के लिए पंजीकरण जारी रहा। क्षेत्र में मौसम की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे यात्रा में मदद मिल रही है। पुनः आरंभ होने के पहले ही दिन, 3,500 से अधिक तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगातार आना-जाना लगा रहा और अधिकारियों ने पंजीकरण, सुरक्षा, आवास और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की है।

कल यात्रा शुरु होने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण  पारम्परिक मार्ग पर जगह-जगह फिसलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कारणों से यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया। 5.45 बजे श्राइन बोर्ड ने तुरंत पंजीकरण कक्ष बंद करने के निर्देश जारी कर दिए ताकि नए श्रद्धालुओं को आगे की यात्रा की अनुमति न दी जा सके। हालांकि आज यात्रा फिर से शुरु हो र्ग है। 

श्राइन बोर्ड ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों से सुरक्षित और परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। असम की एक श्रद्धालु प्रियंका डेका ने कहा, ".. हम एक ही परिवार के कुल सात सदस्य हैं... हम कई दिनों से यहां आना चाहते थे। जब हमने देखा कि भूस्खलन के कारण दरबार बंद हो गया है, तो हम निराश हो गए, लेकिन हमें विश्वास था। हमने अपनी टिकटें रद्द नहीं कीं, और परम शक्ति ने हमें खींच लिया... हम असम से जम्मू आए। जम्मू हवाई अड्डे पर हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ..." ।

बुधवार को, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी तीर्थयात्रा फिर से शुरू हो गई है। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर को शुरू होनी थी, लेकिन क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम के कारण लगातार 20वें दिन भी स्थगित रही। भवन और उस तक जाने वाले मार्ग पर लगातार बारिश के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। यह आपदा दोपहर लगभग 3 बजे आई, जब भारी बारिश के कारण कटरा से कटरा तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ।

