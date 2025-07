CEO अपनी ही कंपनी की एंप्लॉई से लड़ा रहा था इश्क, वीडियो देखते ही पत्नी ने किया ये काम

नारी डेस्क: मैसाचुसेट्स में कोल्डप्ले का हालिया कॉन्सर्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, अजीब बात यह है कि ब्रिटिश रॉक बैंड के प्रदर्शन के लिए नहीं। अगर आप सोशल मीडिया के शौकीन हैं, तो आपने X, TikTok और Instagram पर कोल्डप्ले के बोस्टन कॉन्सर्ट के कई क्लिप देखे होंगे। इस कॉन्सर्ट के एक वायरल क्लिप में जानी- मानी कंपनी के सीईओ की पोल खुल गई, जिसके बाद उनकी हालत खराब है।

What a douchebag. CEO #AndyByron blaming Coldplay for his irresponsible and disrespectful indiscretion, instead of owning his philandering ways. pic.twitter.com/YfRRxeMzBz