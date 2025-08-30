01 SEPMONDAY2025 7:42:51 AM
कैंसर पीड़ित एक्ट्रेस छवि मित्तल ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कहा- कैंसर किसी के लिए मजाक नहीं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Aug, 2025 07:29 PM
कैंसर पीड़ित एक्ट्रेस छवि मित्तल ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कहा- कैंसर किसी के लिए मजाक नहीं

नारी डेस्क:   टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हेल्थ जर्नी और व्यक्तिगत अनुभव शेयर करती हैं। हाल ही में, उन्होंने एक ट्रोल को करारा जवाब दिया, जिसने उनकी हेल्दी फूड हैबिट्स और कैंसर को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की थी। छवि ने यह साफ किया कि कैंसर जैसे गंभीर रोग पर मजाक नहीं किया जा सकता।

हेल्दी फूड वीडियो पर मिली  टिप्पणी

छवि मित्तल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह हेल्दी फूड अपनाने की अहमियत बता रही थीं। इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, "तुम्हें हेल्दी खाने के बावजूद कैंसर हो गया, तो यह तो मजाक ही है।" इस कमेंट पर छवि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, "कैंसर किसी के लिए भी मजाक का विषय नहीं हो सकता।"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chhavi Mittal (@chhavihussein)

कैंसर वॉरियर्स से माफी मांगी

छवि ने आगे कहा कि ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ उन्हें, बल्कि उन सभी लोगों को भी दुख पहुंचाती हैं जो गंभीर हेल्थ समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कैंसर वॉरियर्स की ओर से उस ट्रोल के लिए माफी मांगी और फैंस से अपील की कि वे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान न दें।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chhavi Mittal (@chhavihussein)

कैंसर और हेल्थ जर्नी पर दी सलाह

छवि ने अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी को बीमार होना या कैंसर हो जाना किसी के बस में नहीं होता, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना एक व्यक्तिगत चुनाव है। छवि ने यह संदेश भी दिया कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chhavi Mittal (@chhavihussein)

छवि की कैंसर जर्नी

छवि मित्तल को अप्रैल 2022 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। हालांकि, सर्जरी के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गईं और अब अपनी हेल्थ को लेकर और भी जागरूक हैं। उनका यह वीडियो और ट्रोल को जवाब देने का तरीका यह दिखाता है कि वह न केवल अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करती हैं, बल्कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के साथ खड़ी हैं।

छवि मित्तल का यह संदेश सभी को यह याद दिलाता है कि हम अपनी स्वास्थ्य यात्रा पर ध्यान दें, खुद से प्यार करें, और कभी भी मुश्किलों के सामने हार न मानें।  

