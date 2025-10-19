क्या लंबा नहीं जी सकते एक किडनी के साथ पैदा हुआ बच्चे? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

आशा और आश्वासनय का संदेश देते हुए, भारतीय बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि एक गुर्दा के साथ पैदा हुए बच्चे उचित देखभाल, नियमित निगरानी और माता-पिता के सूचित सहयोग से पूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस स्थिति को चिकित्सकीय रूप से एकतरफा वृक्क अजन्मा (यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस) कहा जाता है। विश्व स्तर पर, लगभग 1,000 में से 1 बच्चा केवल एक गुर्दा के साथ पैदा होता है, जबकि 1,000 में से 1 बच्चे के दो गुर्दा हो सकते हैं लेकिन केवल एक ही ठीक से काम कर रहा होता है।



माता- पिता को सावधान रहने की जरूरत

शुरुआत में यह निदान चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन चिकित्सा पेशेवरों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि एक स्वस्थ गुर्दा दो गुर्दाओं का काम करने में सक्षम है। विशेषज्ञों ने कहा कि वास्तव में, शेष गुर्दा अक्सर क्षतिपूर्ति के लिए बड़ा हो जाता है, जिसे प्रतिपूरक अतिवृद्धि (कंपन्सेटरी हाइपरट्रॉफी) कहा जाता है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बाल चिकित्सा शल्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा मूत्रविज्ञान के निदेशक डॉ. शंदीप कुमार सिन्हा ने कहा- "जब माता-पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे की एक किडनी है, तो वे अक्सर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश बच्चे बिना किसी जटिलता के बड़े होते हैं। नियमित जांच और जीवनशैली मेंकुछ सावधानियों के साथ, वे अन्य बच्चों की तरह ही गतिविधियों और अवसरों का आनंद ले सकते हैं।



बाकी बच्चों की तीह खेल कूछ सकते हैं बाकी बच्चे



प्रसवपूर्व इमेजिंग में प्रगति के कारण, अब कई मामलों का जन्म से पहले ही पता चल जाता है, जिससे परिवार पहले दिन से ही उचित देखभाल के लिए तैयारी कर सकते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ रक्तचाप और मूत्र प्रोटीन के स्तर की वार्षिक जांच की सलाह देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किडनी लंबे समय तक स्वस्थ रहे। ये परीक्षण किडनी पर तनाव के शुरुआती लक्षणों, जैसे प्रोटीन रिसाव या उच्च रक्तचाप का पता लगाने में मदद करते हैं, जिनका समय पर पता चलने पर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। एक किडनी वाले बच्चों को आमतौर पर विशेष आहार या प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टरों के अनुसार, ज़्यादातर खेल सुरक्षित हैं, हालांकि टैकल फ़ुटबॉल या मार्शल आर्ट जैसे संपर्क खेलों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों या चिकित्सीय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है।



डरने नहीं समझने की जरूरत

फ़ुटबॉल, तैराकी और साइकिलिंग जैसी गतिविधियों को आम तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ये शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। डॉ. सिन्हा ने आगे कहा- "हम शारीरिक गतिविधि, सामाजिक जुड़ाव और एक सामान्य बचपन को प्रोत्साहित करते हैं, बस जागरूकता के कुछ अतिरिक्त स्तरों के साथ।" दुर्लभ मामलों में, एक किडनी के साथ पैदा होना अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े एक व्यापक सिंड्रोम का हिस्सा हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में, यह अलग-थलग होता है और समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। डॉक्टरों का कहना है कि एक किडनी वाले बच्चे की पहचान उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी आगे बढ़ने की क्षमता और दृढ़ता से होती है।

