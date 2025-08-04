ब्रेन हेमरेज किस विटामिन की कमी से होता है?

नारी डेस्कः इस समय ब्रेन हैमरेज के केसेज आम सुनने को मिल रहे हैं। ब्रेन हेमरेज यानी मस्तिष्क में रक्तस्राव (Intracranial Hemorrhage) एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की नसें फट जाती हैं और ब्रेन टिश्यू या ब्रेन के चारों तरफ खून भरने लगता है। यह स्थिति जानलेवा हो सकती है लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है क्या किसी विटामिन की कमी भी इसमें कोई खास कनैक्शन है तो बता दें कि विटामिन के इसमें भूमिका निभाता है चलिए इस बारे में आपको बताते हैं।

Vitamin K का रोल क्या है?

ब्रेन हैमरेज (Brain Hemorrhage) यानी मस्तिष्क में रक्तस्राव कई कारणों से हो सकता है, लेकिन विटामिन K (Vitamin K) की कमी को इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। Vitamin K शरीर में खून के थक्के (Blood Clotting) बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके बिना खून का थक्का नहीं बनता और छोटे-छोटे रक्तस्राव (Internal Bleeding) भी गंभीर हो सकते हैं। यह खासतौर पर निम्नलिखित कार्यों में मदद करता है: Coagulation Factors (II, VII, IX, X) को activate करता है। रक्तस्राव को रोकने में सहायक। हड्डियों और ह्रदय स्वास्थ्य में भी भूमिका निभाता है।

Vitamin K की कमी से ब्रेन हैमरेज कैसे होता है?

ब्लड क्लोटिंग फेकटर नहीं बन पातेः Vitamin K की कमी से शरीर में क्लोट फैक्टर नहीं बन पाते। इससे खून का थक्का नहीं बनता और मामूली चोट या आंतरिक नसों में रिसाव भी थम नहीं पाता।

Nasal, Gum Bleeding से लेकर Intracranial Bleeding तक: शुरुआती अवस्था में नाक, मसूड़ों से खून आना देखा जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में नसें फटने पर दिमाग में ब्लीडिंग (Brain Hemorrhage) भी हो सकती है।

नवजात शिशुओं (Neonates) में खतराः जन्म के समय Vitamin K की कमी के कारण Vitamin K Deficiency Bleeding (VKDB) नामक बीमारी हो सकती है, जिससे नवजातों में intracranial hemorrhage (ब्रेन में खून बहना) हो सकता है। इसलिए नवजातों को जन्म के तुरंत बाद Vitamin K इंजेक्शन दिया जाता है।

किन कारणों से शरीर में Vitamin K की कमी हो सकती है?

डाइट में कमी — हरी सब्जियों और Vitamin K-rich फूड्स का कम सेवन।

लिवर डिजीज (Liver Disease) — Vitamin K का मेटाबोलिज्म लिवर में होता है, तो लिवर की समस्या होने पर कमी हो सकती है।

Fat Malabsorption Disorders — जैसे Celiac Disease, Crohn's Disease।

Antibiotics का अत्यधिक सेवन — लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने से gut bacteria जो Vitamin K बनाते हैं, वो खत्म हो सकते हैं।

नवजात में जन्म के समय प्राकृतिक कमी।

Vitamin K की कमी के लक्षण:

नाक और मसूड़ों से खून आना।

पेशाब या मल में खून आना।

चोट लगने पर ज्यादा खून बहना।

महिलाओं में पीरियड्स के दौरान भारी रक्तस्राव।

नवजात शिशुओं में मस्तिष्क में ब्लीडिंग (ब्रेन हैमरेज)।

शरीर पर नीले-नीले धब्बे (Bruising)।

नवजात शिशुओं में Vitamin K की कमी से ब्रेन हैमरज

नवजात शिशुओं में Vitamin K स्टोर्स बहुत कम होते हैं।

यदि जन्म के समय Vitamin K इंजेक्शन न दिया जाए, तो 2-7 दिनों के अंदर गंभीर रक्तस्राव और ब्रेन हैमरेज हो सकता है।

इस स्थिति को Early Onset VKDB कहा जाता है।

ब्रेन हेमरेज से बचाव के उपाय

विटामिन के इंजेक्शन (Neonates): जन्म के बाद 0.5–1 mg Vitamin K का IM Injection।

हरी सब्जियां (Leafy Greens): पालक, ब्रोकली, पत्तागोभी का सेवन बढ़ाना।

Fermented Foods: दही, पनीर में Vitamin K2 होता है।

Fat Absorption Disorders का इलाज।

लिवर रोगियों को विशेष निगरानी में रखना।

डॉक्टर की सलाह कब लें?

अगर बार-बार रक्तस्राव हो रहा है।

चोट लगने पर अत्यधिक खून बहता है।

बच्चे के शरीर पर नीले धब्बे या नाक से खून आए।

किसी भी नवजात को Vitamin K इंजेक्शन न दिया हो और ब्लीडिंग के लक्षण दिखें।

नोटः Vitamin K की कमी ब्रेन हैमरेज का एक गंभीर कारण है, विशेष रूप से नवजात शिशुओं और लिवर रोगियों में। इसकी समय रहते पहचान और Vitamin K सप्लीमेंट/इंजेक्शन द्वारा इसे रोका जा सकता है।

