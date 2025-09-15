सोहा अली खान के साथ हुई शर्मनाक घटना, दिनदहाड़े पाइवेट पार्ट दिखाने लगा था शख्स

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि एक बार जब वह इटली में थीं, तब उनके साथ दिनदहाड़े एक बेहद अश्लील और डरावनी घटना हुई थी। एक शख्स ने उन्हें पब्लिक प्लेस पर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, जिसे आमतौर पर 'फ्लैशिंग' कहा जाता है।

क्या कहा सोहा अली खान ने?

हॉटरफ्लाई को दिए गए इंटरव्यू में जब सोहा से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें किसी ने सार्वजनिक रूप से फ्लैश किया है, तो उन्होंने जवाब दिया "इटली में, हां... ऐसा हुआ था। और वो भी दिनदहाड़े! मुझे समझ नहीं आता कि उनका मकसद क्या होता है। हम उनके दिमाग में घुसकर नहीं जानना चाहते, लेकिन ये वाकई बहुत डरावना और असहज करने वाला अनुभव था।" सोहा ने आगे कहा कि वह समझती हैं कि उन्हें एक विशेषाधिकार प्राप्त है क्योंकि वह एक फिल्मी परिवार से आती हैं, लेकिन आम लोगों को, खासकर जो लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, उन्हें तो हर दिन ऐसे हालात का सामना करना पड़ता होगा। यह बहुत ही चिंताजनक बात है।

क्या सोहा ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का सामना किया है?

इसी बातचीत में जब उनसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया, तो सोहा ने कहा "मुझे लगता है कि चूंकि मैं एक फिल्मी परिवार से हूं सैफ (अली खान) मेरे भाई हैं, शर्मिला टैगोर मेरी मां हैं शायद इसीलिए लोग मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे कभी ऐसे अनुभव का सामना नहीं करना पड़ा।"

सोहा अली खान का वर्क फ्रंट

सोहा अली खान को हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म 'छोरी 2' में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरुचा, गश्मीर महाजनी और जितेंद्र कुमार भी नजर आए थे। 'छोरी 2' को विशाल फुरिया ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म उनकी 2017 की मराठी मूवी 'लपाछपी' पर आधारित फिल्म 'छोरी' का सीक्वल है। इस फिल्म के जरिए सोहा ने लगभग सात साल के लंबे ब्रेक के बाद अभिनय की दुनिया में वापसी की है। इससे पहले वह 2018 में आई फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर 3' में नजर आई थीं।

सोहा अली खान का यह अनुभव बताता है कि महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से हों, सार्वजनिक जगहों पर असुरक्षा की भावना का सामना कर सकती हैं। उनकी यह खुली बात समाज के लिए एक जरूरी संदेश है कि ऐसे व्यवहार को कभी नजरअंदाज न किया जाए और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।