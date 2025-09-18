19 SEPFRIDAY2025 2:44:23 PM
बारिश के बाद मनाली पहुंची कंगना रनौत को देख भड़के लोग, लगाए  'वापस जाओ' के नारे

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Sep, 2025 06:10 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड अदाकारा और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश प्रभावित इलाके का दौरा किया, जिसके बाद 'वापस जाओ कंगना, तुम देर से आई' के नारे गूंज उठे। हिमाचल के कुल्लू जिले के मनाली के पतलीकुहल इलाके में कंगना रनौत के दौरे के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में, स्थानीय लोग अदाकारा-राजनेता के काफिले के पास काले झंडे लिए नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
 

जब कंगना के साथ आए भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने निवासियों को शांत करने की कोशिश की, तो तीखी बहस भी हुई और शांति बहाल करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 25 और 26 अगस्त को कुल्लू और मनाली में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई। ब्यास नदी की तेज़ धाराओं में एक बहुमंजिला होटल और चार दुकानें बह गईं। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और मनाली-लेह राजमार्ग के कई हिस्से बह गए। कुल्लू शहर, बस स्टैंड और बिंदु ढांक को जोड़ने वाली मनाली की राइट बैंक रोड को भी भारी नुकसान हुआ है।


कुल्लू के रामशेल इलाके में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया, मनाली के पास 14 मील इलाके में घरों में पानी घुस गया और पतलीकूहल में नदी-नालों के उफान पर होने से एक मछली फार्म क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले दिन में, कंगना ने मनाली उपमंडल के सोलंग और पलचान के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उन्हें मनाली से भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर और निवासियों ने बुनियादी ढांचे और अन्य नुकसान के बारे में जानकारी दी। सिंह ने बताया कि खतरे में पड़े 15-16 घरों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

