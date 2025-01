बिना शूटिंग किए बिग बॉस 18 के सेट से क्यों लौट गए अक्षय कुमार? जानिए पूरी वजह

नारी डेस्क: 19 जनवरी को बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) का ग्रैंड फिनाले बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस सीजन का ताज करणवीर मेहरा (Karanveer Mehra) के सिर सजा, जबकि विवियन डीसेना (Vivian Dsena) फर्स्ट रनर-अप रहे। फिनाले की रात सलमान खान के इस शो में कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें आमिर खान और अन्य सितारे भी शामिल थे। इसी दौरान अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी अपनी फिल्म स्काई फोर्स (Sky Force) का प्रमोशन करने पहुंचे, लेकिन बिना शूटिंग किए वह सेट से वापस लौट गए। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी।

अक्षय कुमार और उनके को-स्टार वीर पहाड़िया अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स का प्रमोशन करने के लिए बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंचे थे। लेकिन तय समय पर पहुंचने के बावजूद अक्षय को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। अक्षय समय के बेहद पाबंद माने जाते हैं और वह दोपहर 2:15 बजे बिग बॉस के सेट पर पहुंच गए थे। लेकिन सलमान खान अपने शूटिंग शेड्यूल में एक घंटे देरी से पहुंचे। इस वजह से अक्षय को ज्यादा देर रुकना संभव नहीं हो पाया और वह सेट से वापस लौट गए।

#Exclusive: #AkshayKumar was to be on #BiggBoss set today at 2:15pm and waited an hour, but #SalmanKhan didn’t come on time. Akshay had a #JollyLLB3 trial screening so he left. They called him requesting to come back but he did not go.https://t.co/fvzabIV4UZ#BiggBoss18Finale pic.twitter.com/83o3xuSAFM