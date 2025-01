सैफ अली खान के हेल्थ पर बड़ा अपडेट: आज हो सकते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों गंभीर चोट के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। 16 जनवरी को उनके घर एक चोर घुस आया था, जिसके साथ हुई हाथापाई में सैफ को गंभीर चोटें आईं। चोर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची। अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें आज शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है।

सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने मीडिया को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। सोहा ने बताया, "हम खुश हैं कि सैफ तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उनकी हालत और खराब नहीं हुई है। सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद।"

सैफ की पत्नी करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हमारे परिवार के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। हम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ। मैं मीडिया और पैपराजी से अनुरोध करती हूं कि किसी भी अफवाह को न फैलाएं और सही जानकारी ही साझा करें।"

लीलावती अस्पताल में सैफ की सर्जरी हुई है। डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला। चोट के बावजूद सैफ की रिकवरी अच्छी हो रही है, जिससे उनके फैंस और परिवार ने राहत की सांस ली है।

