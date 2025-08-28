Bigg Boss कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के  बॉयफ्रेंड ने कहा ‘आप सुंदर नहीं दिखती’, फिर 3 चीजों से बदली पूरी जिंदगी

नारी डेस्क: सोशल मीडिया की लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की एक पॉडकास्ट वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की कई बातें खुलकर बताई हैं, जिनमें खासकर उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हुए ब्रेकअप की कहानी सामने आई है।

बिग बॉस 19 में तान्या का जलवा

तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के घर में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कुछ लोग उनकी खूब आलोचना करते हैं तो कुछ उनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी की तारीफ करते हैं। उनकी आध्यात्मिकता भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अक्सर विवादों में रहती हैं। हाल ही में उनके एक्स बॉयफ्रेंड बलराज ने तान्या पर ‘फेक’ और ‘मतलबी’ होने के आरोप लगाए थे।

तान्या मित्तल कौन हैं?

तान्या सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। उन्होंने 20 साल की उम्र में मात्र 500 रुपये लेकर हैंडबैग एक्सेसरीज़ का बिजनेस शुरू किया था। आज उनका ब्रांड “हैंडमेड लव” लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके अलावा, तान्या 2018 में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब भी जीत चुकी हैं।

पॉडकास्ट में खुलासा: एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा ‘आप सुंदर नहीं हैं’

पॉडकास्ट वीडियो में तान्या ने बताया कि कॉलेज छोड़कर जब वे घर से निकलीं तो उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ था। उन्हें लगा था कि उनका साथी उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया, “मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और कहा कि मैं सुंदर नहीं दिखती।” यह सुनकर तान्या का दिल बहुत टूटा।

बदला लेने के लिए की मेहनत, बदली पूरी काया

अपने इस ब्रेकअप के बाद तान्या ने ठाना कि वह खुद को सुंदर बनाएंगी। उन्होंने अपने ऊपर खूब मेहनत की, 15 किलो वजन घटाया और महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने तीन खास चीजों का उल्लेख किया जो उनकी खूबसूरती बढ़ाने में मददगार रहीं:

दही :दही में लैक्टिक एसिड और विटामिन बी होते हैं, जो त्वचा को साफ और निखारने में मदद करते हैं। दही लगाने से टैनिंग कम होती है और दाग-धब्बे भी कम होते हैं।

बेसन : बेसन स्किन को प्राकृतिक तरीके से एक्सफोलिएट करता है, जिससे त्वचा चमकदार और साफ दिखती है। बेसन में दही मिलाकर फेस पैक बनाने से मुंहासे भी कम होते हैं।

विटामिन सी और ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट्स : विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को जवां और टाइट बनाता है। ग्लूटाथियोन शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और त्वचा को साफ करता है।

तान्या मित्तल की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो हार मानने की बजाय खुद को सुधारने और बेहतर बनाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे निराशा को सफलता में बदला जा सकता है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख तान्या मित्तल के सोशल मीडिया वीडियो और पॉडकास्ट पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य या स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। )