बेटी पैदा होने वाला इंजेक्शन चाहती हैं भारती सिंह,  बोली- अब मुझे बेटा नहीं चाहिए

  • Updated: 07 Oct, 2025 04:24 PM
नारी डेस्क:  मशहूर कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। भारती ने कई बार अपने बेटे लक्ष्य के बाद एक बेटी की इच्छा जताई है। वह तो वो इंजेक्शन  भी लगाने के लिए तैयार हैं, जिससे बेटी हो जाए। इसके लिए उन्होंने करीना कपूर से भी राय मांग ली थी। अब देखना यह है कि उनकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हाल ही में भारती ने खुलासा किया कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो प्रेगनेंट हैं। पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में भारती ने बताया कि उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ढाई महीने बाद पता चला, क्योंकि उनका वज़न बढ़ गया था। इससे पहले, वह बिना किसी जानकारी के खाना खा रही थीं, शूटिंग कर रही थीं, दौड़ रही थीं और डांस दीवाने में नाच रही थीं। लेकिन, उन्होंने सोचा कि उन्हें घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। 
 

भारती ने बताया कि ये प्रेग्नेंसी उनके और हर्ष के लिए सरप्राइज था। हमने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा पैदा करने का सही समय है।" बता दें कि गोला के जन्म के बाद से ही भारती  बेटी की इच्छा जताती रही हैं। उन्होंने एक बार करीना से कहा था-  'क्या आपके पास कोई डॉक्टर है जो एक इंजेक्शन लगाता है जिसके पास बेटी का इंजेक्शन हो, कि बेटी ही हो.'।  इस पर करीना ने जवाब दिया था- 'मेरे खुद के दो बेटे हैं मुझे कुछ पता नहीं और फिर दोनों हंसने लगी थीं। भारती ने कहा था- 'मुझे सिर्फ बेटी चाहिए.' ।


हाल ही में, भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की पहली झलक शेयर की। तस्वीर में भारती अपने बढ़े हुए बेबी बंप को सहलाती नज़र आ रही थीं। वहीं उनके पति हर्ष उन्हें गोद में लिए उनके बेबी बंप को छू रहे थे। बर्फ से ढके पहाड़ों वाली एक खूबसूरत जगह पर दोनों ने पोज़ देते हुए यह एक खूबसूरत पल था। 
 

