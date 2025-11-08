यूनिक स्टाइल से कई Actresses को मात देती हैं कैटरीना, शानदार ड्रेसेज पर डालें एक नजर

नारी डेस्क: अपनी खूबसूरती और यूनिक ड्रेसिंग सेंस के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली कैटरीना कैफ किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बेहतरीन एक्टिंग के जरिए कैट ने फैंस का दिल जीत लिया है लेकिन उनकी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस का फैशन भी फैंस को बहुत ही पसंद आता है। शादी हो या फिर कोई पार्टी लड़कियां उन्हें कॉपी करने की फिराक में रहती हैं। कल कैटरीना का जन्मदिन है ऐसे में आपको एक्ट्रेस की कुछ ऐसी ड्रेसेज दिखाते हैं जिन्हें आप वेडिंग या पार्टी में ट्राई कर सकती हैं....

कैटरीना की यह गोल्डन साड़ी आप किसी वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। कानों में लंबे-लंबे झूमके, बालों को खुला छोड़कर और डॉर्क मेकअप से आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं।

अगर आप कुछ लाइट वेट पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की यह स्टाइलिश चौली के साथ सिंपल और लाइटवेट लहंगा कैरी कर सकती हैं। कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स, बालों को खुला छोड़ आप शादी में सबसे हटके दिख सकती हैं।

एक्ट्रेस का यह रेड गाउन भी काफी खूबसूरत है। कानों में सिंपल से ईयररिंग्स, डॉर्क मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ आप अपने लुक में चार-चांद लगा सकती हैं।

कैट की यह व्हाइट ड्रेस भी काफी सुंदर है। व्हाइट टॉप, स्कर्ट और कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स डालकर आप भी सिंपल के साथ-साथ स्टाइलिश दिख सकती हैं। कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स और सिंपल से मेकअप के साथ आप सबसे अलग दिख सकती हैं।

एक्ट्रेस का यह लाइट वेट लहंगा आपको एक अलग वाइब्स देगा। कानों में ईयररिंग्स और डॉर्क मेकअप करके आप सबसे हटके लुक वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। खासकर अगर आप कुछ हैवी नहीं डालना चाहती हैं तो इस तरह का लहंगा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा।

अगर आप वेस्टर्न डालने की सोच रही हैं तो कैट की यह व्हाइट शॉर्ट फर वाली ड्रेस एकदम परफेक्ट रहेगी। सिंपल सॉबर लुक के साथ आप पार्टी की जान बन सकती हैं।

कैट का यह हैवी वर्क प्रिंट सूट भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बालों को खुला छोड़ और डॉर्क मेकअप आपके लुक पर चार-चांद लगा देगा।

अगर आप गाउन पहनना चाहती हैं तो कैटरीना का यह सिल्वर ब्लू गाउन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। कानों में छोटे-छोटे ईयररिंग्स और खुले बाल छोड़कर आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं।