यूनिक स्टाइल से कई Actresses को मात देती हैं कैटरीना, शानदार ड्रेसेज पर डालें एक नजर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Nov, 2025 12:41 PM
नारी डेस्क:  अपनी खूबसूरती और यूनिक ड्रेसिंग सेंस के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली कैटरीना कैफ किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बेहतरीन एक्टिंग के जरिए कैट ने फैंस का दिल जीत लिया है लेकिन उनकी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस का फैशन भी फैंस को बहुत ही पसंद आता है। शादी हो या फिर कोई पार्टी लड़कियां उन्हें कॉपी करने की फिराक में रहती हैं। कल कैटरीना का जन्मदिन है ऐसे में आपको एक्ट्रेस की कुछ ऐसी ड्रेसेज दिखाते हैं जिन्हें आप वेडिंग या पार्टी में ट्राई कर सकती हैं....

कैटरीना की यह गोल्डन साड़ी आप किसी वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। कानों में लंबे-लंबे झूमके, बालों को खुला छोड़कर और डॉर्क मेकअप से आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं। 

PunjabKesari

अगर आप कुछ लाइट वेट पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की यह स्टाइलिश चौली के साथ सिंपल और लाइटवेट लहंगा कैरी कर सकती हैं। कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स, बालों को खुला छोड़ आप शादी में सबसे हटके दिख सकती हैं। 

PunjabKesari

एक्ट्रेस का यह रेड गाउन भी काफी खूबसूरत है। कानों में सिंपल से ईयररिंग्स, डॉर्क मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ आप अपने लुक में चार-चांद लगा सकती हैं।

PunjabKesari

कैट की यह व्हाइट ड्रेस भी काफी सुंदर है। व्हाइट टॉप, स्कर्ट और कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स डालकर आप भी सिंपल के साथ-साथ स्टाइलिश दिख सकती हैं। कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स और सिंपल से मेकअप के साथ आप सबसे अलग दिख सकती हैं। 

PunjabKesari

एक्ट्रेस का यह लाइट वेट लहंगा आपको एक अलग वाइब्स देगा। कानों में ईयररिंग्स और डॉर्क मेकअप करके आप सबसे हटके लुक वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। खासकर अगर आप कुछ हैवी नहीं डालना चाहती हैं तो इस तरह का लहंगा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा।

PunjabKesari

अगर आप वेस्टर्न डालने की सोच रही हैं तो कैट की यह व्हाइट शॉर्ट फर वाली ड्रेस एकदम परफेक्ट रहेगी। सिंपल सॉबर लुक के साथ आप पार्टी की जान बन सकती हैं। 

PunjabKesari

कैट का यह हैवी वर्क प्रिंट सूट भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बालों को खुला छोड़ और डॉर्क मेकअप आपके लुक पर चार-चांद लगा देगा।

PunjabKesari

अगर आप गाउन पहनना चाहती हैं तो कैटरीना का यह सिल्वर ब्लू गाउन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। कानों में छोटे-छोटे ईयररिंग्स और खुले बाल छोड़कर आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं।

PunjabKesari

