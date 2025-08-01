10 AUGSUNDAY2025 2:18:27 PM
Nari

अगस्त में छुट्टियां ही छुट्टियां, इस महीने 30 में से 15 दिन बंद रहेंगे बैंक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Aug, 2025 12:26 PM
नारी डेस्क: अगस्त का महीना काफी खास होता है, इस महीने में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार आते हैं जिसके चलते स्कूलों और बैंको में छुट्टियां रहने वाली हैं।  इस बार अगस्त में कुल 15 छुट्टियां होंगी, जिनमें से करीब 7 दिन वीकेंड की छुट्टियां हैं और बाकी अलग-अलग राज्य के त्योहारों के हिसाब से होंगी। 


अगस्त 2025 में स्कूल बंद रहने वाले दिन

9 अगस्त (शनिवार): रक्षाबंधन (अधिकांश उत्तर भारतीय राज्यों में स्कूलों में छुट्टी) 
10 अगस्त (रविवार): सप्ताहिक अवकाश (Sunday holiday) 
15 अगस्त (शुक्रवार): स्वतंत्रता दिवस (राष्ट्रीय अवकाश)
16 अगस्त (शनिवार): जन्माष्टमी, कई राज्यों में सरकारी अवकाश ([Jagranjosh.com][5])
17 अगस्त (रविवार): सप्ताहिक अवकाश
27 अगस्त (बुधवार): गणेश चतुर्थी, कई राज्यों में छुट्टी 
31 अगस्त (रविवार): सप्ताहिक अवकाश 

 

सामान्य अवकाश स्थिति

अगस्त में कुल  5 शनिवार और 5 रविवार आते हैं, जिससे वीकेंड ब्रेक्स अपने आप मिलते हैं। रक्षाबंधन को शनिवार और रविवार से जोड़ने पर दो-तीन दिन की लंबी छुट्टी संभव है, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ रक्षाबंधन की छुट्टी होती है। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) शुक्रवार को पड़ने के कारण15–17 अगस्त तक तीन दिन की लंबी छुट्टी बनती है, यह घुतने की प्लानिंग के लिए अच्छा मौका है। 


इस दिन बंद रहेंगे बैंक 

विभिन्न राज्यों और स्कूल बोर्डों के अनुसार छुट्टियों में थोड़ा अंतरहो सकता है, जैसे कि कुछ राज्यों में ऑनम, पारसी न्यू ईयर, या अन्य स्थानीय त्योहार पर छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा 8, 9, 13, 15, 16, 19, 25, 27 और 28 अगस्त को अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।  16 अगस्त को जन्माष्टमी के चलते बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.27 और 28 अगस्त को गणेश चतुर्थी और इसके अगले दिन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 

