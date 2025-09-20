20 SEPSATURDAY2025 2:57:27 PM
  Edited By Monika,
  Updated: 20 Sep, 2025 12:42 PM
कमर दर्द से हैं परेशान? अपनाएं ये घरेलू उपाय और पाएं 1 हफ्ते में राहत!

नारी डेस्क : बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह की बीमारियां और दर्द होना आम बात है। इनमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला और आम दर्द होता है कमर दर्द। कमर दर्द किसी को भी हो सकता है, चाहे वह जवान हो या बुजुर्ग। आज की आधुनिक लाइफस्टाइल में यह समस्या युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है।

खासकर उम्र बढ़ने के साथ-साथ औरतों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। कमर दर्द लंबे समय तक रह सकता है और इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको कमर दर्द से राहत पाने के कुछ असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप सिर्फ 1 हफ्ते में कमर दर्द से छुटकारा पा सकती हैं।

कमर दर्द के 5 मुख्य कारण

शरीर का बढ़ता वजन : जब आपका वजन बढ़ जाता है, तो आपका अधिक वजन आपकी कमर पर पड़ता है, जिससे कमर दर्द की समस्या हो जाती है।

भारी वजन उठाना : भारी वजन उठाने से भी कमर दर्द हो सकता है। हमेशा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही वजन उठाएं।

गलत तरीके से सोना : अगर आप सोते समय ऐसी पोजीशन में सोती हैं जो आपकी कमर के लिए सही नहीं है, तो इससे कमर दर्द हो सकता है।

गलत तरीके से उठना, झुकना और बैठना : रोजमर्रा के कामों में जब आप ठीक से नहीं उठती, झुकती या बैठती, तो इससे कमर में खिंचाव और दर्द हो सकता है।

मांसपेशियों में खिंचाव : कभी-कभी अचानक कोई काम करते समय मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जो कमर दर्द का कारण बन सकती हैं।

कमर दर्द के 5 असरदार घरेलू उपाय

सरसों का तेल और लहसुन

सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण कमर दर्द में बहुत ही असरदार माना जाता है। इसके लिए 3 से 5 चम्मच सरसों का तेल लें और उसमें 5 लहसुन की कलियां डालकर धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक लहसुन काला न हो जाए। फिर इसे ठंडा होने दें और रोजाना सोने से पहले दर्द वाली जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें। नियमित उपयोग से कुछ ही हफ्तों में कमर दर्द में काफी आराम महसूस होगा।

गर्म पानी से सिकाई

कमर दर्द में राहत पाने के लिए गर्म पानी से सिकाई करना बहुत फायदेमंद होता है। गर्म पानी की गर्माहट मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और दर्द को कम करने में मदद करती है। आप दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी से सिकाई करें, इससे कमर की सूजन और अकड़न दूर होकर दर्द में आराम मिलेगा।

अजवाइन का सेवन

अजवाइन कमर दर्द को कम करने में बहुत प्रभावी होती है। इसके लिए आधा चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का भून लें। फिर इसे ठंडा होने पर धीरे-धीरे चबाकर खाएं और साथ में गुनगुना पानी पी लें। इस प्रक्रिया को रोजाना 7 दिनों तक करें, जिससे कमर दर्द में काफी राहत मिलेगी।

गर्म नमक की सिकाई

गर्म नमक की सिकाई कमर दर्द में आराम पहुंचाने का एक सरल और असरदार उपाय है। इसके लिए थोड़ा नमक लेकर उसे अच्छी तरह गर्म करें। फिर गर्म नमक को किसी साफ कपड़े या तौलिए में लपेटकर दर्द वाली कमर पर सिकाई करें। इससे मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है और दर्द में जल्दी राहत मिलती है।

गर्म और ठंडा सिकाई (Hot and Cold Therapy)

गर्म और ठंडा सिकाई, जिसे हॉट एंड कोल्ड थैरेपी भी कहा जाता है, कमर दर्द में बहुत लाभकारी होती है। सबसे पहले कमर पर गर्म पानी से सिकाई करें ताकि मांसपेशियां आराम पाएं और रक्त संचार बढ़े। इसके बाद तुरंत बर्फ की सिकाई करें, जो सूजन कम करने और दर्द को शांत करने में मदद करती है। इस मिश्रित तरीके से दर्द और सूजन दोनों में प्रभावी राहत मिलती है।

कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सही आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। साथ ही ऊपर बताए घरेलू उपायों को नियमित करें। अगर दर्द ज्यादा हो या लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

