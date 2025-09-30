30 SEPTUESDAY2025 8:27:35 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Sep, 2025 01:35 PM
अवेज दरबार का एविक्शन कम वोट से नहीं, फैमिली के कारण छोड़ा शो, ये है वजह!

नारी डेस्क: ‘बिग बॉस 19’ से अवेज दरबार का एविक्शन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। वीकेंड का वार एपिसोड के बाद दर्शक यह मान रहे थे कि अवेज को कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर होना पड़ा। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स ने सच्चाई को लेकर नया मोड़ ला दिया है। कहा जा रहा है कि अवेज को कम वोट नहीं मिले थे, बल्कि उनके परिवार ने ही उन्हें शो से बाहर निकलवाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने मेकर्स को एकमुश्त रकम भी अदा की है।

वजह बनी एक्स शुभी जोशी की एंट्री

रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स अवेज दरबार की एक्स-गर्लफ्रेंड शुभी जोशी को वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट बनाकर घर में लाने की प्लानिंग कर रहे थे। शो में पहले ही अमल मलिक और बसीर अली ने अवेज के रिलेशनशिप्स को लेकर कई खुलासे किए थे, जिनके चलते बड़ा ड्रामा हुआ। अगर शुभी की एंट्री होती, तो यह मुद्दा और ज्यादा उछलता। ऐसे में दरबार फैमिली ने अवेज की वॉलंटरी एग्जिट को बेहतर समझा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Awez Darbar (@awez_darbar)

शो में उठा धोखे का सवाल

एक टास्क के दौरान बिग बॉस ने अमल और बसीर की बातचीत का क्लिप दिखाया था, जिसमें अवेज पर कई लड़कियों से रिलेशन रखने के आरोप लगे। यह देखकर अवेज भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि शो में आने से पहले वह नगमा के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। इस पूरे विवाद ने माहौल को और गरमा दिया।

शुभी ने खुद स्वीकारा रिश्ता

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शुभी जोशी ने पहले ही एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उनका और अवेज का रिश्ता रह चुका है। इस दावे के बाद से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगे कि क्या अवेज ने नगमा को धोखा दिया है?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Awez Darbar (@awez_darbar)

गौहर खान के बाद बढ़ा ड्रामा

अवेज की भाभी गौहर खान शो में आईं और उन्होंने अपने देवर को गेम समझाने की कोशिश की। इसके कुछ ही समय बाद खबरें आईं कि मेकर्स ने शुभी से वाइल्डकार्ड एंट्री को लेकर बात की थी। हालांकि, शुभी का जवाब साफ नहीं था। लेकिन इस चर्चा के बाद अवेज के परिवार ने उन्हें शो से बाहर निकालने का कदम उठा लिया।

ड्रामा से बचना चाहती थी फैमिली

दरबार परिवार का मानना था कि अगर शुभी घर में आ गईं, तो अवेज की पर्सनल लाइफ पब्लिक में तमाशा बन जाएगी। ऐसा पहले मुनव्वर फारूकी के साथ भी हुआ था, जब उनकी एक्स आयशा खान को शो में लाया गया और घर में जमकर ड्रामा हुआ। शायद इसी वजह से फैमिली ने अवेज को सुरक्षित तरीके से बाहर कराना ही सही समझा।

 हालांकि, इन रिपोर्ट्स को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन फैंस अब यह जानने के लिए और भी उत्सुक हैं कि सच में अवेज दरबार का एविक्शन वोटिंग के कारण हुआ या फिर फैमिली के दबाव और रणनीति के चलते।  

