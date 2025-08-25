26 AUGTUESDAY2025 2:36:54 PM
Nari

गोविंदा की भांजी आरती सिंह का हरतालिका तीज लुक हुआ वायरल, हरी बनारसी साड़ी में दिखीं अप्सरा जैसी सुंदर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Aug, 2025 05:04 PM
गोविंदा की भांजी आरती सिंह का हरतालिका तीज लुक हुआ वायरल, हरी बनारसी साड़ी में दिखीं अप्सरा जैसी सुंदर

नारी डेस्क:  टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और गोविंदा की भांजी आरती सिंह इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनके फैशन और स्टाइल के कारण वो हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में हरतालिका तीज से पहले उन्होंने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनकर जो लुक दिखाया, उसने फैंस का दिल जीत लिया।

हरतालिका तीज पर आरती का ट्रेडिशनल अंदाज

हर साल सावन के महीने में हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और हरी साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त को है। लेकिन उससे पहले ही आरती सिंह ने एक बेहद सुंदर हरे रंग की साड़ी पहनकर त्योहार के लिए फैशन इंस्पिरेशन दे दिया है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arti singh chauhan (@artisingh5)

आरती की बनारसी टिशू सिल्क साड़ी बनी आकर्षण का केंद्र

आरती ने जो साड़ी पहनी है, वह प्योर बनारसी टिशू सिल्क की है। यह साड़ी हरे रंग की है और इसमें हल्की सी शाइन है, जो उन्हें रॉयल लुक दे रही है। साड़ी पर खास एम्ब्रॉयडरी की गई है, जिससे इसका लुक और निखर गया। साड़ी का पल्लू आरती ने खुले में लहराते हुए रखा, जिससे देसी अंदाज और उभर कर सामने आया।

गहरे गले वाला स्टाइलिश ब्लाउज

साड़ी के साथ आरती ने डीप नेक वाला स्टाइलिश ब्लाउज पहना है, जिसपर सफेद रंग की खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसमें छोटे-छोटे फूल बने हैं, जिनपर पर्ल वर्क किया गया है। इसका ग्रीन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन उन्हें बहुत सुंदर लुक दे रहा है।

PunjabKesari

गहनों ने बढ़ाई शोभा, मंगलसूत्र बना खास आकर्षण

आरती ने अपने इस लुक को पूरा करने के लिए जूलरी का भी खास ख्याल रखा। उन्होंने गले में पोल्की स्टाइल का चोकर हार पहना, जिसमें पतली ग्रीन बॉर्डर डिटेलिंग थी। इसके साथ उन्होंने राउंड शेप वाला मंगलसूत्र भी पहना, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट कर रहा था। हाथों में चमचमाती हरी चूड़ियां पहनकर उन्होंने अपने आउटफिट को और भी खास बना दिया।

PunjabKesari

हरतालिका तीज पर आप भी ले सकती हैं ऐसा लुक

अगर आप भी हरतालिका तीज पर खास और हटकर दिखना चाहती हैं, तो आरती सिंह का यह लुक जरूर ट्राई करें। उनकी तरह आप भी बनारसी टिशू सिल्क साड़ी पहनें। भारी और बोझिल साड़ी की बजाय हल्की और शाइनी साड़ी चुनें जो पहनने में आरामदायक भी हो और दिखने में रॉयल भी। ब्लाउज के लिए ग्रीन कलर के साथ आप सफेद या लाल रंग का कॉन्ट्रास्ट भी पहन सकती हैं।

जूलरी से न करें समझौता

आपकी साड़ी जितनी खास हो, जूलरी भी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए। लंबी चेन की जगह ट्रेंडी चोकर पहने। पोल्की के अलावा कुंदन जूलरी भी ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ मंगलसूत्र, चूड़ियां और इयररिंग्स जरूर पहनें, जिससे आपका पूरा लुक परफेक्ट दिखे।

PunjabKesari

तो इस हरतालिका तीज, आरती सिंह के इस ट्रेडिशनल और एलीगेंट लुक से पाएं इंस्पिरेशन और बनें त्योहार की रौनक।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it