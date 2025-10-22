घर पर झटपट बनाएं भंडारे वाली अन्नकूट की सब्जी, सब मांग- मांग कर खाएंगे

नारी डेस्क: अन्नकूट उत्सव जो कि गोवर्धन पूजा के हिस्से के रूप में मनाया जाता है, उसका खास व्यंजन है अन्नकूट की सब्जी। अन्नकूट का अर्थ होता है “अनाज का ढेर” यह भगवान श्री कृष्ण के लिए अन्न और भोजन का समर्पण दर्शाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान इस विशेष सब्ज़ी को भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों में भोग/प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्नकूट की सब्ज़ी में कई तरह की सब्जियां होने के कारण सभी स्वाद और रंगों का संगम दिखता है। चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका



सामग्री



-मिश्रित सब्जियां (जैसे आलू, लौकी, टिंडा, सेम, गाजर, बैंगन, मूली, फूलगोभी, मटर)

- तेल 2 बड़े चम्मच

- जीरा 1 चम्मच

-हींग एक चुटकी

-हरी मिर्च 2-3 (कटी हुई)

-टमाटर 2 (बारीक कटे हुए)

-हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच

- धनिया पाउडर 1 चम्मच

- लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच

-गरम मसाला 1/2 चम्मच

- नमक स्वाद अनुसार

-पानी आवश्यकतानुसार

-हरा धनिया सजावट के लिए



विधि



- सभी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

- इन सब्जियों को एक बर्तन में पानी डालकर हल्का नरम होने तक उबाल लें। उबालने के बाद सब्जियों को पानी से निकालकर अलग रख दें।

- एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। तेल गर्म हो जाने पर उसमें जीरा और हींग डालें।

- जीरा तड़कने लगे, तो अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें।

- अब कटे हुए टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक भूनें।

- टमाटर के नरम होने पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालें। मसालों को अच्छी तरह मिलाकर 2-3 मिनट तक भूनें।

- अब उबाली हुई सब्जियां कढ़ाई में डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं।

- नमक डालें और सब्जियों को मसालों के साथ मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें।

- सब्जियों को गाढ़ा या पतला रखने के लिए आवश्यकतानुसार पानी डालें। इसके बाद गरम मसाला डालें और एक बार फिर से मिलाएं। सब्जी तैयार होने पर इसे एक सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएँ।

- गरमागरम अन्नकूट की सब्जी को पूरी, पराठे या चावल के साथ परोसें।

अन्नकूट की सब्जी कई सब्जियों और मसालों के मेल से बनी एक स्वादिष्ट डिश है जो त्यौहारों पर विशेष रूप से बनाई जाती है।

