श्रद्धालु कर रहे थे पूजा... तभी हुआ ज़ोरदार धमाका! मंदिर की दीवार गिरने से 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक दुखद हादसा हुआ। सिम्हाचलम में स्थित प्रसिद्ध श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के परिसर में एक पुरानी दीवार भारी बारिश के कारण गिर गई। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण मंदिर की एक पुरानी दीवार कमजोर हो गई थी। बुधवार सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, तभी अचानक दीवार गिर गई और कई लोग उसके मलबे के नीचे दब गए।

Saddened by the loss of lives including those of women in a wall collapse incident in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. My thoughts and prayers are with the grieving families. May the injured recover soon.