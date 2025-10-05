एक बादाम ने कर दी होने वाली बहू की हालत खराब, परेशान हुआ पुरा परिवार!

नारी डेस्क : अपने चुलबुले अंदाज और हास्यपूर्ण स्वभाव के लिए मशहूर अर्चना पूरन सिंह हाल ही में अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर निकली थीं। इस जर्नी में उनके बेटे आर्यमान और उनकी मंगेतर योगिता बिहानी भी शामिल हुईं। बता दें कि इसी बीच उनकी होने वाली बहू के साथ एक हादसा हो गया।

लोनावला ट्रिप पर हुई घटना

इस बार अर्चना पूरन सिंह और उनका परिवार लोनावला ट्रिप पर गए थे। ट्रिप की शुरुआत में ही उनकी होने वाली बहू योगिता ने बादाम खाया, जो उनके गले में अटक गया। इसके कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी और पूरे परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई।

आर्यमान ने बचाई होने वाली पत्नी की जान

योगिता की मुश्किल हालत को देखकर उनके होने वाले पति आर्यमान और परिवार के अन्य सदस्य तुरंत मदद के लिए दौड़े। बिना किसी देरी के, आर्यमान ने हेमलिच तकनीक का इस्तेमाल किया और बादाम का टुकड़ा उनके गले से निकाल दिया, जिससे उनकी जान सुरक्षित रही।

बहू के लिए नया नियम

इस घटना के बाद अर्चना ने परिवार के लिए एक नया नियम तय किया है, अब से योगिता के लिए यह नियम है कि जब भी वह कुछ खाएंगी, परिवार का कोई न कोई सदस्य उनके साथ रहेगा। बता दें की अर्चना पूरन सिंह अक्सर अपने परिवार के साथ नई-नई जगहों की यात्रा करती हैं और इस तरह की सावधानीपूर्ण व्यवस्था से उन्होंने अपनी बहू की सुरक्षा सुनिश्चित की।