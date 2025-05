अमृतसर में पाकिस्तान के हमले की नाकाम कोशिश, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को गिराया

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले की एक और कोशिश नाकाम हो गई। 8-9 मई 2025 की रात को पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान ने एक संदिग्ध ड्रोन भेजा, जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान की सेना ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और अन्य हथियारों से हमले तेज कर दिए थे।

पाकिस्तान ने अमृतसर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट्स से हमले किए थे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइल को सिरसा में भारतीय हवाई क्षेत्र में गिराया गया। इसके साथ ही, पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट कर दिया गया।

#WATCH | Police and other agencies retrieve the debris from a projectile and take it for further investigation in Punjab's Amritsar. pic.twitter.com/dOjTMzk87q

एक ड्रोन अमृतसर के एक गांव में गिरा, जिसे सेना ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। इस दौरान एक बड़ा धमाका हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, भारतीय सेना ने इसे नियंत्रित तरीके से उड़ाकर किसी बड़े नुकसान को टाल लिया। इस घटना में किसी नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है।

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने कड़े कदम उठाए और हर हमले का जवाब दिया। पाकिस्तान की यह कार्रवाई भारत द्वारा 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF ने ली थी।

"Pakistan’s blatant escalation with drone strikes and other munitions continues along our western borders. In one such incident, today at approximately 5 AM, Multiple enemy armed drones were spotted flying over Khasa Cantt, Amritsar. The hostile drones were instantly engaged and… pic.twitter.com/tyiN36ZVKo