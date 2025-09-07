‘मेरे धर्म में अलाउड नहीं, गणपति बप्पा मोरया ने बोलने पर ट्रोलिंग के बाद, Aly Goni का सफाई भरा बयान

नारी डेस्क: टीवी एक्टर अली गोनी और उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। हाल ही में अली को गणपति बप्पा से जुड़े एक मामले में सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। अब अली गोनी ने चुप्पी तोड़ते हुए पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के घर गणपति दर्शन के लिए पहुंचे थे। वहां जैस्मिन और निया शर्मा "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारे लगाते नजर आईं। लेकिन अली ने कुछ नहीं बोला। बस इसी बात पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अली को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने धर्म को लेकर भद्दे कमेंट्स भी किए।

अली गोनी ने क्या कहा?

ट्रोलिंग के बाद अली गोनी ने एक इंटरव्यू में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा "मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं। अगर मैं एक्टिंग कर रहा होता तो वहाँ भी कुछ बोल देता, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था।"

अली ने आगे कहा "मैं अपनी सोच में खोया हुआ था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। ट्विटर बहुत गंदा हो गया है। लोग मेरी मां, जैस्मिन और उसकी मां को भी टारगेट कर रहे हैं। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगा, लेकिन घरवालों के लिए ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हुई।"

"मैं कभी गणपति दर्शन पर नहीं गया था"

अली ने ये भी बताया कि वो पहली बार किसी गणपति पूजा में गए थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था: "मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या करना होता है। मैं बस यही सोचता रहा कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। अगर मेरा मकसद अपमान करना होता, तो मैं वहाँ तैयार होकर जाता ही क्यों?"

अली गोनी ने साफ किया कि उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया और ना ही उनके मन में ऐसा कुछ था। उन्होंने बताया कि वह सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हर बात को नफरत में बदल देते हैं।