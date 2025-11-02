ना पोस्ट, ना विश! बर्थडे पर ऐश्वर्या को किसी ने नहीं किया विश, इंटरनेट पर उठे सवाल

नारी डेस्क: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1 नवंबर को अपना 52वां जन्मदिन मनाया। जहां दुनियाभर के फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दीं, वहीं उनकी ससुराल यानी बच्चन फैमिली की चुप्पी अब चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के सवाल और कयास लगाने लगे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि न अभिषेक बच्चन, न अमिताभ बच्चन, न ही जया बच्चन या श्वेता नंदा ने ऐश्वर्या को पब्लिकली विश किया।

फैंस ने दी शुभकामनाएं, परिवार की चुप्पी ने बढ़ाई हलचल

ऐश्वर्या राय के बर्थडे पर इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर फैंस ने बधाइयों की बाढ़ ला दी। किसी ने उन्हें “टाइमलेस ब्यूटी” कहा तो किसी ने “क्वीन ऑफ एलीगेंस” बताया। लेकिन बच्चन परिवार की ओर से कोई पोस्ट न आना, लोगों की नजरों से छुप नहीं सका। आमतौर पर अभिषेक बच्चन हर साल पत्नी ऐश्वर्या के लिए प्यारा सा बर्थडे पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। न सिर्फ अभिषेक बल्कि उनके पिता अमिताभ बच्चन, मां जया बच्चन, और बहन श्वेता नंदा ने भी सोशल मीडिया पर कोई शुभकामना नहीं दी।

T 5550 - "जीवन, एक बहुत ही महत्व पूर्ण शिक्षक होता है ; अगर आप जो सबक़ सिखाया जाता है, उसे नहीं सीखते, तो वो फिर से सिखाता है !!"



~ इफ़ P.A pic.twitter.com/8DUUMEJn1n — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 1, 2025

सोशल मीडिया पर उठे सवाल — "क्या बच्चन परिवार में सब ठीक नहीं?"

जैसे ही लोगों ने देखा कि बच्चन परिवार की ओर से कोई पोस्ट नहीं आया, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कई लोगों ने लिखा “लगता है बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा।” “हर साल पोस्ट करने वाले अभिषेक का इस बार चुप रहना कुछ कहता है।” कुछ फैंस ने यह भी कहा कि “शायद परिवार ने प्राइवेट सेलिब्रेशन किया हो, इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया।” हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि परिवार के बीच सच में कोई अनबन है या नहीं, लेकिन चर्चा जरूर तेज है।

बिग बी का ब्लॉग बना चर्चा का विषय

ऐश्वर्या के बर्थडे के दिन अमिताभ बच्चन ने अपना एक ब्लॉग पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा “जीवन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक होता है; अगर आप जो सबक सिखाया जाता है, उसे नहीं सीखते, तो वो फिर से सिखाता है!!” इस पोस्ट में उन्होंने ऐश्वर्या का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस ने इसे उनके रिश्तों की ओर इशारा मान लिया। साथ ही बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के सेट से अपनी एक तस्वीर शेयर की। अब लोग इस ब्लॉग को ऐश्वर्या के बर्थडे से जोड़कर तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं।

ऐश्वर्या का वर्क फ्रंट

फिल्मों की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार ‘पोन्नियिन सेलवन II’ (Ponniyin Selvan II) में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। हालांकि, बॉलीवुड फिल्मों में वह लंबे समय से दिखाई नहीं दी हैं। फैंस अब बेसब्री से उनके अगले प्रोजेक्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

T 5550 - "जीवन, एक बहुत ही महत्व पूर्ण शिक्षक होता है ; अगर आप जो सबक़ सिखाया जाता है, उसे नहीं सीखते, तो वो फिर से सिखाता है !!"



~ इफ़ P.A pic.twitter.com/8DUUMEJn1n — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 1, 2025

ऐश्वर्या की ग्रेस और फैनबेस अब भी बरकरार

भले ही बच्चन परिवार ने पब्लिकली विश नहीं किया हो, लेकिन ऐश्वर्या के फैंस ने यह दिन बेहद खास बना दिया। उनके पुराने फोटो, फिल्मों के सीन और इवेंट क्लिप्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। फैंस ने लिखा “वह सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक लीजेंड हैं।” “Aishwarya doesn’t need validation, her aura speaks for itself.”

ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे इस बार जितना खास था, उतना ही रहस्यमयी भी बन गया। बच्चन परिवार की चुप्पी ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हालांकि, जब तक परिवार या ऐश्वर्या खुद इस पर कोई बयान नहीं देतीं, तब तक यह सब सिर्फ अटकलें ही कही जाएंगी।