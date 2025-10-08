08 OCTWEDNESDAY2025 7:12:33 PM
Rajvir Jawanda के निधन से टूटी एक्ट्रेस नीरू बाजवा, भावुक पोस्ट में लिखा-  तुम बहुत जल्दी चले गए

  08 Oct, 2025 01:37 PM
नारी डेस्क:  लोकप्रिय पंजाबी अभिनेत्री नीरू बाजवा ने प्रशंसित गायक राजवीर जवंदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिनका बुधवार को 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर, जवंदा का बुधवार को हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद पिछले 11 दिनों से यहां के पास एक निजी अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।इंस्टाग्राम पर नीरू ने जवंदा की तस्वीर साझा कर भावुक पोसट लिखा।
नीरू बाजवा ने पंजाबी में लिखा- "यह बहुत दुखद है कि हंसमुख और दयालु व्यक्ति राजवीर हमें छोड़कर चले गए। अलविदा, प्रिय राजवीर।" इसके बाद उन्होंने लिखा- "इतने युवा और होनहार जीवन के दुखद नुकसान से दिल टूट गया है। @rajvirjawandaofficial के परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर आपको इस अकल्पनीय समय में शक्ति और शांति प्रदान करे। बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी नहीं भुलाए जाएंगे।" जवंदा 27 सितंबर को शिमला जाते समय सोलन जिले के बद्दी के पास घायल हो गए थे, जिससे उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं। भर्ती होने के बाद से ही उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था।


डॉक्टरों के अनुसार, जवंदा की तंत्रिका संबंधी स्थिति गंभीर बनी हुई है, मस्तिष्क की गतिविधि न्यूनतम है और गहन चिकित्सा देखभाल  के बावजूद कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। दुर्घटना के तुरंत बाद उनकी हालत "बेहद गंभीर" बताई गई थी। निजी अस्पताल में स्थानांतरित होने से पहले, जवंदा को सोलन के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें "बेहद गंभीर" हालत में मोहाली के निजी अस्पताल लाया गया था। जवंदा के हिट गाने 'सरनेम', 'कमला', 'मेरा दिल' और 'सरदारी' थे। उन्होंने 'जिंद जान', 'मिंडो तसीलदारनी' और 'काका जी' जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के साथ पंजाबी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई।

