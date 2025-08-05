10 AUGSUNDAY2025 2:17:01 PM
फिल्म जगत ने खो दिया एक और सितारा, महशूर अभिनेता के बेटे ने दुनिया को कहा अलविदा

  • Updated: 05 Aug, 2025 11:00 AM
फिल्म जगत ने खो दिया एक और सितारा, महशूर अभिनेता के बेटे ने दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है।  जाने-माने मलयालम फिल्म एवं टीवी अभिनेता शानवास का सोमवार देर रात एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 71 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। दिग्गज मलयालम अभिनेता प्रेम नजीर के बेटे  शानवास के पारिवारि ने यह दुखद खबर सांझा की है। 
 

परिवार ने बताया कि सदाबहार अभिनेता प्रेम नजीर के बेटे शानवास कुछ समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बालचंद्र मेनन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘प्रेमगीथंगल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद शानवास ने मलयालम में 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कुछ टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया।
 

 ‘मजानिलावु', ‘नीलगिरि', ‘मणिथली', ‘गानम', ‘आजी', ‘ह्यूमन' आदि एक्टर की उल्लेखनीय फिल्मों में से थीं। उन्हें आखिरी बार पृथ्वीराज की 2022 की सफल फिल्म ‘जनगणमन' में देखा गया था। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी सहित कई लोगों ने शानवास के निधन पर शोक व्यक्त किया। 

