पंजाब में Love Marriage पर लगा बैन! बिना रजामंदी के शादी करने पर मिलेगी खौफनाक सजा

नारी डेस्क: पंजाब में कुछ ग्राम पंचायतें प्रेम विवाहों का कड़ा विरोध कर रही हैं, खासकर अगर जोड़ा एक ही गांव का हो। कई पंचायतों ने एक ही गांव के पुरुषों और महिलाओं के बीच विवाह के खिलाफ फरमान जारी किए हैं या ऐसे जोड़ों और उनके परिवारों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है। वे इस फैसले के पीछे हिंसक विवादों, पारिवारिक झगड़ों और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कारण बता रहे हैं।



इस कारण हुआ विवाद

पिछले कुछ दिनों में, फरीदकोट जिले की सिरसारी और अनोकपुरा पंचायतों, मोहाली जिले की मानकपुर शरीफ पंचायत और मोगा जिले की घाल कलां पंचायत ने एक ही गांव के लोगों के बीच विवाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। घल कलां गांव की एक महिला पर पिछले महीने कथित तौर पर तब हमला किया गया जब उसका बेटा गांव की ही एक लड़की के साथ भाग गया। जसबीर कौर के बेटे ने मई में शादी की थी, जिसके बाद परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।



लड़का- लड़की के साथ परिवार वालों का भी होगा बहिष्कार

21 जुलाई को जब कौर घल कलां लौटीं, तो लड़की के परिवार की दो महिलाओं ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। पंजाब राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। घल कलां गांव की पंचायत ने पहले एक ही गांव में शादी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि ऐसे जोड़ों और उनके परिवारों का बहिष्कार किया जाएगा। मोहाली ज़िले की मानकपुर शरीफ़ पंचायत ने 31 जुलाई को ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया था।



कोर्ट मैरिज करने के बाद नहीं रह सकते गांव में

प्रस्ताव में कहा गया है- "अगर कोई लड़का या लड़की अपने परिवार की मंज़ूरी के बिना कोर्ट मैरिज करता है, तो उसे मानकपुर शरीफ़ या आस-पास के गांवों में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई परिवार का सदस्य या ग्रामीण जोड़े की मदद करता पाया गया, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।" यह प्रस्ताव गांव के एक जोड़े द्वारा लड़की के परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ भागकर शादी करने के बाद पारित किया गया था। लड़की के परिवार ने इस फैसले का समर्थन किया। सरपंच दलवीर सिंह ने कहा कि गांव में सौहार्द बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव "सर्वसम्मति से" पारित किया गया।



सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग

पटियाला के नाभा स्थित गलवट्टी गांव में, 2016 में भागकर शादी करने वाले एक जोड़े को बहिष्कार का सामना करना पड़ा। तरनजीत सिंह, जिसने दिलप्रीत कौर से शादी की थी और जिसके दो बच्चे हैं, छह महीने पहले गांव लौट आया था। पंचायत ने जोड़े के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। फ़रीदकोट ज़िले की सिरसारी और अनोकपुरा पंचायतों ने भी गाँव के भीतर लोगों के बीच होने वाली शादियों के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि ऐसी शादियां कभी-कभी हिंसक विवादों का कारण बनती हैं और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करती हैं। ग्राम पंचायतों ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार एक ही गांव में होने वाली शादियों पर प्रतिबंध लगाए और इस मामले पर विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करे।



