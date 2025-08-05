10 AUGSUNDAY2025 2:16:47 PM
ये कैसी बेवकूफी? गोद में नहीं जिंदा बच्ची को सूटकेस में लेकर सफर पर निकली महिला

नारी डेस्क: न्यूजीलैंड की एक महिला को बस के सामान में रखे सूटकेस में दो साल की बच्ची के जिंदा पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एक न्यूज़ीलैंड की महिला को बाल उपेक्षा के आरोप में गिरफ़्तार किया गया, जब एक बस चालक को वाहन के सामान डिब्बे में रखे एक सूटकेस में दो साल की बच्ची जिंदा मिली।
 

पुलिस ने एक बयान में कहा कि ऑकलैंड के उत्तर में कैवाका बस्ती में एक निर्धारित स्टॉप के दौरान, जब एक यात्री ने सामान डिब्बे में जाने की अनुमति मांगी, तो बस चालक ने बैग के अंदर हलचल देखी। उन्होंने बताया कि जब चालक ने सूटकेस खोला, तो उन्हें दो साल की बच्ची मिली जो बहुत गर्म थी लेकिन शारीरिक रूप से सुरक्षित लग रही थी। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि बच्ची कितनी देर तक सामान डिब्बे में थी या बस किन शहरों के बीच यात्रा कर रही थी।
 

बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे स्थानीय समयानुसार रविवार रात तक रखा गया। गिरफ्तार महिला पर एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा का आरोप लगाया गया है और उसे सोमवार को अदालत में पेश होना था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसका नाम नहीं बताया।  बस कंपनी इंटरसिटी ने न्यूज़ीलैंड के समाचार माध्यमों को पुष्टि की है कि यह घटना उसके एक वाहन से जुड़ी है। कंपनी तीन साल से कम उम्र के बच्चों से किराया नहीं लेती, वे किसी वयस्क की गोद में मुफ़्त में यात्रा कर सकते हैं। 

