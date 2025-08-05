दहाड़े मारकर रोती नजर आई  Bigg Boss की कंटेस्टेंट, खून से भरी एक्ट्रेस को देख डरे लोग

नारी डेस्क: जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, बिग बॉस फेम टेलीविजन एक्ट्रेस ईशा सिंह को लेकर भी कुछ ऐसा ही लगा। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उनका हाल देख कोई भी डर जाए। वह इस वीडियो में बुरी तरह दहाड़े मारते नजर आ रही है, इतना ही नहीं उनके नाक से भी खूलन बह रहा था। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर उनका ये हाल किसने किया है।



वीडियो में ईशा के चेहरे पर चोट के निशान थे और वह रोती हुई दिखाई दे रही थीं। उनके माथे और नाक के पास खून नजर आ रहा था। उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, जिससे फैन्स घबरा गए और चिंता जताने लगे। कुछ देर बाद ईशा ने खुद ही स्पष्टीकरण (clarification) दिया कि यह कोई असली चोट नहीं थी। उन्होंने बताया कि यह एक सीन की तैयारी के लिए शूट किया गया वीडियो था और उनके चेहरे पर जो खून दिख रहा था, वह मेकअप था।



एक्ट्रेस ने लिखा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वीडियो देखकर लोग इतना डर जाएंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "Guys, don’t worry. I’m totally fine. यह बस एक सीन था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना घबरा जाएंगे। मैं आप सभी की चिंता के लिए आभारी हूं। लव यू ऑल।" कई फैन्स ने कमेंट में राहत की सांस ली और लिखा कि उन्हें बहुत डर लग गया था।



कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे वीडियोज पोस्ट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इससे गलतफहमी फैल सकती है। ईशा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल 'इश्क का रंग सफेद' से की थी। वह बिग बॉस 18 की प्रतिभागी भी रह चुकी हैं, जहां उन्होंने अपने व्यक्तित्व की सच्चाई और संवेदनशीलता से दर्शकों का दिल जीत लिया था।