खोदी जमीन और निकला खजाना! मजदूर महिला को खुदाई के दौरान मिले 8 हीरे

नारी डेस्क: मध्यप्रदेश के पन्ना में मजदूरी करने वाली एक महिला को एक सप्ताह के भीतर लाखों रुपये मूल्य के आठ बेशकीमती हीरे मिले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार को मिले आठ हीरो का कुल वजन 2.53 कैरेट है और इनमें छह उच्च गुणवत्ता वाले हैं। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इन आठ हीरों में से छह नग जेम्स क्वालिटी के हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इनमें सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है। इसके अलावा, दो हीरे का रंग धूमिल है।''



सिंह ने बताया कि इन सभी हीरों को महिला ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है और इन्हें आगामी नीलामी में रखा जाएगा। उन्होंने इन हीरो की कीमत लाखों रुपये में होने का अनुमान जताया। गोलदार ने खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा में पट्टा लिया था और खुदाई के दौरान उसे यह हीरे मिले हैं। पन्ना में खदान तो कई लोगों के पास है पर हीरा हर किसी के हाथ नहीं लगता। कुछ लोग तो कई साल से खदान का पट्टा लेकर हीरा खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिला। गोलदार के तीन बच्चे हैं। उनके दो बेटे निजी कंपनी में नौकरी करते हैं जबकि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है।



महिला ने उम्मीद जताई है कि नीलामी से मिलने वाले रुपयों से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगी। पन्ना में आठ मीटर लंबाई और चौड़ाई वाली हीरा खदान 200 रुपये प्रति वर्ष के मान से शुल्क देकर ली जा सकती है। यह खदान एक जनवरी से 31 दिसंबर तक मान्य होती है। यहां हर तीन महीने में हीरों की नीलामी होती है, जिसमें देश भर के हीरा व्यापारी शामिल होते हैं। हीरे की कीमत वजन, कट, रंग और पारदर्शिता पर तय होती है। सरकार नीलामी की अंतिम कीमत से 12 प्रतिशत काटती है जिसमें 11 प्रतिशत रॉयल्टी और एक प्रतिशत टीडीएस शामिल है। शेष रकम हीरा खोजने वाले को दी जाती है।

