एशिया की पहली महिला लोको पायलट अब नहीं दौड़ाएगी ट्रेन, 36 साल बाद हो रही हैं रिटायर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Sep, 2025 03:10 PM
नारी डेस्क: एशिया की पहली महिला लोको पायलट और भारतीय रेलवे में अग्रणी सुरेखा यादव, 36 साल के प्रेरणादायक करियर के बाद 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाली हैं, जिसने लैंगिक बाधाओं को तोड़ दिया और पुरुष-प्रधान रेलवे क्षेत्र में अनगिनत महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मी यादव 1989 में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं और 1990 में सहायक चालक बनीं, और एशिया की पहली महिला ट्रेन चालक के रूप में इतिहास रच दिया।

सुरेखा यादव ने निभाई कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं 

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक यादव ने अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान लगातार चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए लगातार उन्नति की। 1996 में, उन्होंने माल ढुलाई संचालन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली मालगाड़ी चलाई। 2000 तक, उन्हें मोटरवुमन की भूमिका में पदोन्नत किया गया, जो लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए जिम्मेदार थी, जो उनके प्रगतिशील करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 


वर्षों से संभाल रही एक्सप्रेस ट्रेनों की कमान

एक दशक बाद, यादव ने घाट ड्राइवर के रूप में योग्यता प्राप्त की, जो खड़ी पहाड़ी खंडों पर ट्रेनों के संचालन से जुड़ी एक मांगलिक भूमिका थी जिसके लिए असाधारण कौशल और सटीकता की आवश्यकता होती है। वर्षों से, उन्होंने विभिन्न मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की कमान संभाली, खुद को भारतीय रेलवे में सबसे सम्मानित नामों में से एक के रूप में स्थापित किया और महिलाओं की पीढ़ियों को इस पेशे में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 13 मार्च, 2023 को, यादव को सोलापुर से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन रन को चलाने के लिए चुना गया, जो उनके शानदार करियर में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर था। 

30 सितंबर को होंगी सेवानिवृत्त 

सेंट्रल रेलवे ने एक्स  पर एक पोस्ट में कहा- "एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव 36 साल की शानदार सेवा के बाद 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगी। एक सच्ची पथप्रदर्शक सुरेखा ने बाधाओं को तोड़ा, अनगिनत महिलाओं को प्रेरित किया और साबित किया कि कोई भी सपना अधूरा नहीं है।" एक अधिकारी ने कहा- "यादव की सेवानिवृत्ति एक उल्लेखनीय युग का अंत है, लेकिन वे अपने पीछे साहस, दृढ़ता और सशक्तिकरण की एक शक्तिशाली विरासत छोड़ गई हैं - जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।" 

