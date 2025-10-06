06 OCTMONDAY2025 8:54:21 PM
Nari

मुंह की जगह 4 साल के बच्चे के नाक में उगा दांत, 6 महीने से दर्द में तड़पता रहा मासूम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Oct, 2025 04:19 PM
मुंह की जगह 4 साल के बच्चे के नाक में उगा दांत, 6 महीने से दर्द में तड़पता रहा मासूम

नारी डेस्क: यूपी के गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद सभी माता- पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। यहां 4 साल के एक बच्चे के नाक के अंदर दांत उग गया, जिसके चलते उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।  AIIMS के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर ना सिर्फ दांत निकाला बल्कि बच्चे को एक नई जिंदगी दी। चलिए इस मामले के बारे में जानते हैं विस्तार से।


यह भी पढ़ें:  पत्नी के आरोपों के बाद बुरा फंसे पवन सिंह


 एम्स के मुताबिक चार साल का मासूम को छह महीने से जबड़े और नाक के पास असहनीय दर्द हो रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद बच्चे को दर्द से राहत नहीं मिली। इसके बाद बच्चे के परिजन  अंत में वो एम्स के दंत रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. शैलेश कुमार से मिले, जिन्होंने जांच में पाया कि बच्चे के नाम में दांत उग आया है। 
 

यह भी पढ़ें: एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाइयों में से एक बिछड़ा अपनी पत्नी से
 

बच्चे की नाक के अंदर एक पूरी तरह विकसित दांत मौजूद था, जिसके साथ एक सिस्ट भी बन चुका था। कार्यकारी निदेशक की देखरेख में एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने विशेष तैयारियों और उपकरणों के साथ बच्चे को बेहोश कियाय इसके बाद दंत रोग विभाग के डॉ. शैलेश कुमार और उनकी टीम ने चुनौतीपूर्ण सर्जरी सफलतापूर्वक की। डॉ. शैलेश ने बताया कि एक वर्ष पूर्व बच्चे के चेहरे पर लगी चोट इस समस्या का संभावित कारण हो सकती है ऐसे में अभिभावकों से अपील की जा रही है कि कि बच्चों के चेहरे या जबड़े में किसी भी चोट को हल्के में न लें। बताया जा रहा है कि एम्स गोरखपुर में इस तरह का पहला ऑपरेशन किया गया है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it