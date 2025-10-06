मुंह की जगह 4 साल के बच्चे के नाक में उगा दांत, 6 महीने से दर्द में तड़पता रहा मासूम

नारी डेस्क: यूपी के गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद सभी माता- पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। यहां 4 साल के एक बच्चे के नाक के अंदर दांत उग गया, जिसके चलते उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। AIIMS के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर ना सिर्फ दांत निकाला बल्कि बच्चे को एक नई जिंदगी दी। चलिए इस मामले के बारे में जानते हैं विस्तार से।



एम्स के मुताबिक चार साल का मासूम को छह महीने से जबड़े और नाक के पास असहनीय दर्द हो रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद बच्चे को दर्द से राहत नहीं मिली। इसके बाद बच्चे के परिजन अंत में वो एम्स के दंत रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. शैलेश कुमार से मिले, जिन्होंने जांच में पाया कि बच्चे के नाम में दांत उग आया है।



बच्चे की नाक के अंदर एक पूरी तरह विकसित दांत मौजूद था, जिसके साथ एक सिस्ट भी बन चुका था। कार्यकारी निदेशक की देखरेख में एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने विशेष तैयारियों और उपकरणों के साथ बच्चे को बेहोश कियाय इसके बाद दंत रोग विभाग के डॉ. शैलेश कुमार और उनकी टीम ने चुनौतीपूर्ण सर्जरी सफलतापूर्वक की। डॉ. शैलेश ने बताया कि एक वर्ष पूर्व बच्चे के चेहरे पर लगी चोट इस समस्या का संभावित कारण हो सकती है ऐसे में अभिभावकों से अपील की जा रही है कि कि बच्चों के चेहरे या जबड़े में किसी भी चोट को हल्के में न लें। बताया जा रहा है कि एम्स गोरखपुर में इस तरह का पहला ऑपरेशन किया गया है।

