एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाइयों में से एक बिछड़ा अपनी पत्नी से, बयां किया दर्द

नारी डेस्क: पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के दो सगे भाई चर्चा में बने हुए हैं, जिन्होंने एक ही लड़की से शादी कर सभी को हैरान कर दिया था। दोनों  परिवार और समाज की रजामंदी से अपने लिए एक ही दुल्हन चुनी थी। भले ही लोगों को यह रिश्ता यह अजीब लगे लेकिन तीनों आपस में बेहद खुश हैं, और सोशल मीडिया के सहारे फैंस के साथ अपनी वीडियो शेयर करते हैं। हालांकि इन दाेनों भाइयों में से एक को अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव के रहने वाले प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ‘हट्टी समुदाय’ से आते हैं, जहां दो लडकों से एक लड़की की शादी को "उजला पक्ष" कहा जाता है। उन्होंने भी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए एक ही लड़की से शादी की। इनमें से एक भाई विदेश में नौकरी करता है वहीं दूसरा सरकारी नौकरी में है। अब कपिल नेगी वापस विदेश लौट गए हैं जहां से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो शेयर करते हुए नेगी ने बताया कि वो ड्यूटी पर लौट चुके हैं और आज उसका पहला दिन है। हालांकि इस दौरान वह अपनी पत्नी को बेहद मिस कर रहे हैं। कपिल ने पत्नी की फोटो शेयर करते हुए लिखा- सिरमौरी जोड़ीदार भाई की जान। इस फोटो के साथ उसने शायरी भी लिखी है जो इस प्रकार है- रात की चांदनी हर थकान को सुकून देती है, टिमटिमाते तारे हमारी हर दुआ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। 

हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव के रहने वाले प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पिता को खो दिया था। इन भाइयों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां करते हुए बताया था कि पिता के बीना जीवन कितना अधूरा लगता है। बताया जाता हैकि  इस समुदाय में भी ज्यादातर एकल शादी ही होती है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद एक लड़की का दो लड़कों से विवाह हुआ है। इसके बाद से ही तीनों चर्चा में बने हुए हैं।

