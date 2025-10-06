06 OCTMONDAY2025 4:03:20 PM
Nari

पत्नी के आरोपों के बाद बुरा फंसे पवन सिंह, फैंस बोले- शर्म आ रही है तुम पर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Oct, 2025 03:13 PM
पत्नी के आरोपों के बाद बुरा फंसे पवन सिंह, फैंस बोले- शर्म आ रही है तुम पर

नारी डेस्क: पत्नी ज्योति सिंह द्वारा व्यभिचार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाने के बाद पवन सिंह को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता-राजनेता पवन सिंह को अपनी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा उन पर व्यभिचार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, ज्योति सिंह इंस्टाग्राम पर लाइव आईं और खूब रोईं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)


जब वह लखनऊ स्थित पवन सिंह के आवास पर पहुंचीं, तो पुलिस उन्हें थाने ले जाने के लिए पहले से ही मौजूद थी। पुलिस ने कहा कि पवन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए ज्योति को थाने आना चाहिए। हालांकि ज्योति सिंह थाने नहीं गईं और इंस्टाग्राम पर लाइव हो गईं। उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कहा-  "ये पवन सिंह समाज की सेवा करेगा जो अपनी पत्नी को बाहर निकालने के लिए पुलिस बुला रहा है। जब चुनाव था, तो उसने मुझे बुलाया और मेरा नाम इस्तेमाल किया। फिर वो किसी और लड़की के साथ होटल गया। सब पूछते थे कि मैं अपने घर क्यों आई, ये नहीं कि पवन जी हमारे सामने एक लड़की के साथ होटल क्यों गए"।


ज्योति ने आगे कहा-  पत्नी होने के नाते मैं अपने पति को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं चली गई। जब तुम अपनी बहन और बेटी के साथ होगे, तब तुम्हें पता चलेगा। उन्हें अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में खूब सपोर्ट मिला। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- "पवन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये बहुत गलत है भाई।" एक अन्य यूजर ने लिखा- "मुझे लगा था कि आज सब ठीक हो जाएगा और दोनों साथ होंगे, लेकिन ऐसा नजारा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ।"


एक तीसरे यूजर ने लिखा, "हमने कभी नहीं सोचा था कि पवन सिंह इतना गिर जाएंगे। ज्योति सिंह के साथ बहुत गलत हुआ।" पवन सिंह के हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी नेटिज़न्स ने उनके व्यवहार की आलोचना की। एक यूज़र ने लिखा- "पवन, आप अपनी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें शर्म आती है कि हम आपके प्रशंसक हैं।"


 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it