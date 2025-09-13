बेहद ही दर्दनाक हादसा!  ट्रक के कुचलने से 9 लोगों की मौत, बाइक के चक्कर में हुआ ये Accident

नारी डेस्क: कर्नाटक के हासन जिले में गणपति विसर्जन के लिए जा रहे जोगों के लिए एक ट्रक काल बनकर आया। विसर्जन यात्रा में एक बेकाबू ट्रक घुस गया, जिसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पांच छात्रों की भी मौत हो गई है।



एक अधिकारी ने बताया- "कल रात 8 बजे से 8:45 बजे के बीच, मोसले होसल्ली में एक टैंकर लॉरी लापरवाही से गणपति विसर्जन यात्रा में घुस गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और चालक भी घायल हो गया। 6 ग्रामीणों और 3 इंजीनियरिंग छात्रों को भी घायल किया गया है।कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया।



गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन शुक्रवार को मोसाले होसाहल्ली गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। 200 से ज्यादा ग्रामीण श्रद्धापूर्वक गणेश प्रतिमा को ले जा रहे थे। उसी समय विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही एक ट्रक का चालक नियंत्रण खो बैठा और सीधे भीड़ में जा घुसा। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह दर्दनाक हादसा हुआ।



जानकारी के अनुसार ट्रक के पहियों में फंसकर कई लोग मौके पर ही कुचल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हादसे में ज़्यादातर गांव के युवा ही मारे गए हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। इस त्रासदी की कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।

