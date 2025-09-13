14 SEPSUNDAY2025 9:56:02 PM
एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर ने कहा- प्रेमानंद जी का अपमान करने वाले को नहीं छोड़ेंगे

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Sep, 2025 08:14 AM
एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर ने कहा- प्रेमानंद जी का अपमान करने वाले को नहीं छोड़ेंगे

नारी डेस्क:  हिंदी फिल्म अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित पारिवारिक घर पर शुक्रवार तड़के हमला हुआ। मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर गोलीबारी की। यह घटना सिविल लाइंस इलाके में तड़के करीब 3:00 बजे हुई, जहां पटानी के पिता, सेवानिवृत्त डीएसपी जगदीश पटानी और परिवार के अन्य सदस्य उस समय मौजूद थे।


गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली हमले की जिम्मेदारी

पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, हमलावरों के घटनास्थल से भागने से पहले दो राउंड गोलियां चलाई गईं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन परिवार सहमा हुआ है। जगदीश पटानी ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। एक फोरेंसिक टीम ने घर के बाहर से दो खाली कारतूस बरामद किए। इस हमले की ज़िम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के नेतृत्व वाले कुख्यात आपराधिक नेटवर्क ने ली है।
 

प्रेमानंद महाराज के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ा है मामला

 एक धमकी भरे फेसबुक पोस्ट में, गिरोह ने कहा कि यह गोलीबारी पटानी परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा पूज्य हिंदू आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के प्रतिशोध में की गई थी। पोस्ट में चेतावनी दी गई थी कि यह घटना "मात्र एक ट्रेलर" है और जो कोई भी उनके धर्म या आध्यात्मिक विभूतियों का अपमान करेगा, उसे भविष्य में घातक परिणाम भुगतने होंगे। यह संदेश पटानी परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे फिल्म उद्योग को "सनातन धर्म का सम्मान" करने या इसी तरह की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई थी।


पुलिस कर रही है जांच

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने पुष्टि की कि मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पांच विशेष टीमें गठित की गई हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए पटानी आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी आर्य ने कहा- "हम आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क से उत्पन्न खतरे के बारे में खुफिया इकाइयों को सतर्क कर दिया है।" उन्होंने आगे बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर एक औपचारिक मामला दर्ज कर लिया गया है और शहर में हाई-प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।

