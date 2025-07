दिल्ली में सुबह-सुबह हुआ बड़ा हादसा,  चार मंजिला इमारत के गिरने से दबे कई लोग

नारी डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली आज सुबह- सुबह बड़े हादसे का शिकार हो गई।शनिवार सुबह उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक चार मंजिला इमारत ढह गई और मलबे में कुछ लोग दब गए। 12 में से 6 को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी की निकालने का प्रयास जारी है।

#WATCH | Delhi: Search and rescue operations underway by the fire department with the help of locals, after a ground-plus-three building collapses in Delhi's Seelampur. 3-4 people have been taken to the hospital. More people are feared trapped. Further details awaited. pic.twitter.com/F44wJBtyG4