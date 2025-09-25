मरीज के पेट से निकले 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और दो पेन, गुस्से में खाता था ये चीजें

नारी डेस्क: हापुड़ के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने नशे की लत का इलाज करा रहे एक व्यक्ति के पेट से दो पेन, 19 टूथब्रश और 29 चम्मच निकाले हैं, जिससे उसकी जान बच गई। देवनंदनी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बुलंदशहर निवासी और वहां एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सचिन नामक मरीज को पेट में तेज दर्द की शिकायत पर इस अस्पताल में लाया गया था।



अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट में कुछ असामान्य चीजें देखीं। अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. श्याम कुमार और डॉ. संजय राय ने हाल में ऑपरेशन करने वाली सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया। डॉ. कुमार ने कहा,‘‘ शल्य प्रक्रिया के दौरान, हमें दो पेन, 19 टूथब्रश और 29 चम्मच मिले। मरीज की जान बच गई।''



बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र में भेजे जाने से वह नाराज था और उसने गुस्से में स्टील का चम्मच, टूथब्रश और पेन खाना शुरू कर दिए। मरीज के पेट से 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और दो नोकदार पेन निकले। असामान्य बरामदगी ने चिकित्सा कर्मचारियों और स्थानीय लोगों दोनों को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है।