ज़ुबीन गर्ग की आखिरी इच्छा रह गई अधूरी, पत्नी ने अपने आंसू पोछते हुए कहा- मैं करूंगी इसे पूरा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Sep, 2025 05:26 PM
नारी डेस्क: जहां एक तरफ असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच करने की मांग उठाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ गायक की पत्नी ने सामने आकर नया खुलासा किया है। गरिमा सैकिया ने पति को याद करते हुए उनकी आखिरी फिल्म “Roi Roi Binale” के बारे में बताया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इस फिल्म को अब वह पूरा करेंगी।


अपने पति की मौत से बुरी तरह टूट चुकी  गरिमा ने कहा कि- ‘जुबीन अपनी फिल्म Roi Roi Binale को लेकर बहुत जुनूनी थे, यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब थी। वह खुद इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे और इसमें एक अंधे कलाकार की भूमिका निभा रहे थे। वह बहुत खुश थे कि लोग उन्हें इस अलग किरदार में देखेंगे। उनका सपना था कि 31 अक्टूबर को यह फिल्म रिलीज हो,अब हम उसी तारीख को रिलीज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह उनकी आखिरी इच्छा थी.’। 


गरिमा ने भावुक होते हुए कहा- ‘‘इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि उनकी आवाज फिल्म में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, म्यूजिक और बाकी सबकुछ पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी आवाज इस फिल्म में नहीं सुनाई देगी वही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी होगी.” । वहीं दूसर तरफ विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार को संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जो  ज़ुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी सिंगापुर की नौका यात्रा में शामिल थे।

गोस्वामी दिवंगत गायक के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और वह सिंगापुर में संगीत सम्राट के साथ थे। इसके अलावा, सिंगापुर असम एसोसिएशन के कई सदस्य भी जांच के घेरे में हैं और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। गौरतलब है कि असम ने संगीत जगत के दिग्गज ज़ुबीन गर्ग को भावभीनी विदाई दी, जिनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।उनकी इच्छा के अनुरूप, प्रशंसकों ने 'मायाबिनी' गाया - वह गीत जिसके बारे में उन्होंने एक बार कहा था कि उनके निधन के बाद गाया जाना चाहिए - और हज़ारों लोग तपती धूप में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 52 वर्षीय गायक का 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी करते समय निधन हो गया था।

