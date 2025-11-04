07 NOVFRIDAY2025 8:22:46 PM
Nari

पुष्कर पशु मेले में 21 करोड़ के भैंसे की ‘मौत’ की खबर निकली फर्जी, पशुपालन विभाग ने किया खुलासा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Nov, 2025 01:05 PM
पुष्कर पशु मेले में 21 करोड़ के भैंसे की ‘मौत’ की खबर निकली फर्जी, पशुपालन विभाग ने किया खुलासा

नारी डेस्क:  सोशल मीडिया पर इन दिनों पुष्कर पशु मेले से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेले में 21 करोड़ रुपये के भैंसे की मौत हो गई। लेकिन अब इस खबर की सच्चाई सामने आ गई है। पशुपालन विभाग ने इस वीडियो को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है।

 पुष्कर मेला पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित

विभाग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुष्कर मेला पूरी तरह सुरक्षित, नियंत्रित और स्वस्थ माहौल में संचालित हो रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि  “मेले में किसी भी पशु की मौत नहीं हुई है। सभी पशुओं को प्रवेश से पहले स्वास्थ्य जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है, और इस समय मेले में मौजूद सभी पशु पूरी तरह स्वस्थ हैं।”

24 घंटे उपलब्ध हैं चिकित्सा सुविधाएं

मेला अधिकारी डॉ. सुमित धींगरा ने बताया कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए मेले में बेहतरीन व्यवस्था की गई है। यहां तीन बड़े पशु चिकित्सालय, एक ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस, और एक मोबाइल यूनिट 24 घंटे सक्रिय हैं। इन टीमों की निगरानी में पशुओं की नियमित जांच की जा रही है ताकि किसी भी बीमारी या लापरवाही की स्थिति न बने।

 वायरल वीडियो का पुष्कर मेले से कोई संबंध नहीं

डॉ. धींगरा ने यह भी बताया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसका पुष्कर मेला से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा  “लोगों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर विश्वास न करें और सत्यापन के लिए विभाग से संपर्क करें।”

 विभाग ने जारी किए आपातकालीन नंबर

पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन जारी की है ताकि अगर किसी व्यक्ति को पशुओं के स्वास्थ्य या उपचार से संबंधित कोई समस्या हो, तो वह सीधे अधिकारियों या चिकित्सालय से संपर्क कर सके।

विभाग ने लोगों से यह अपील की है कि 

“कृपया किसी भी भ्रामक वीडियो या अफवाह पर ध्यान न दें। पुष्कर मेला सुरक्षित है और सभी पशु पूरी तरह स्वस्थ हैं।”

अधिकारियों की अपील

मेला अधिकारी पुष्कर पालकों से अपील कर रहे हैं कि वे अफवाहों से दूर रहें, और किसी भी समस्या की जानकारी सीधे विभाग को दें ताकि तुरंत मदद की जा सके। पुष्कर पशु मेला हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शिता के मानकों पर खरा उतर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 21 करोड़ के भैंसे की मौत की खबर पूरी तरह गलत है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि  मेले में सभी पशु सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अफवाहों पर विश्वास न करें।”

 


 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it