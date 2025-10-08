फन रिपब्लिक मॉल में बनी 18 फीट की श्रीराम प्रतिमा, Book of world records में बनाई जगह

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित फन रिपब्लिक मॉल इन दिनों श्रद्धा और कला का संगम बन गया है। यहां लगी 18 फीट ऊंची प्रभु श्रीराम की भव्य मूर्ति हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है इसे करीब डेढ़ लाख सिक्कों से बनाया गया है। इसी अनोखी कलाकृति को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ है।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया अनावरण

मंगलवार को इस मूर्ति का विधिवत अनावरण उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा “भारत अपनी संस्कृति, विचारों और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। यह मूर्ति हमारी उसी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। भगवान श्रीराम हमारे आराध्य हैं, और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।” बृजेश पाठक ने इस मौके पर लोगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की।

आज लखनऊ स्थित फन रिपब्लिक मॉल में प्रभु श्रीराम जी की अप्रतिम प्रतिमा के अनावरण के पावन एवं ऐतिहासिक क्षण पर सम्मिलित हुआ। करीब डेढ़ लाख भारतीय सिक्कों से बनी यह प्रतिमा हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यह प्रतिमा एशिया बुक ऑफ़ रिकार्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में भी… pic.twitter.com/wkZ12eCHq8 — Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 7, 2025

डेढ़ लाख सिक्कों से बनी 18 फीट ऊंची मूर्ति

फन रिपब्लिक मॉल में लगी प्रभु श्रीराम की यह मूर्ति अपनी बनावट के कारण बेहद खास है। इस मूर्ति को तैयार करने में एक, पांच और दस रुपये के सिक्कों का उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर डेढ़ लाख सिक्कों से यह दिव्य प्रतिमा साकार हुई है।

मूर्ति की ऊंचाई – 18 फीट

निर्माण अवधि – 20 दिन

कारीगर – लखनऊ, गोरखपुर और कोलकाता के 25 कलाकारों ने मिलकर बनाई कारीगरों ने दिन-रात मेहनत कर इस मूर्ति को आकार दिया है। नतीजा, आज यह कलाकृति धार्मिक आस्था के साथ-साथ कला और शिल्प का अद्भुत संगम पेश कर रही है।

दो-दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुआ नाम दर्ज

इस अद्भुत कृति को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों में स्थान मिला है। कार्यक्रम के दौरान निर्णायक प्रमिल द्विवेदी ने फन रिपब्लिक मॉल के जनरल मैनेजर अश्विनी सिंह को प्रमाणपत्र और मेडल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षमता का उदाहरण है, जो विश्व मंच पर हमारी पहचान को और मजबूत करती है।

भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक

फन रिपब्लिक मॉल के जनरल मैनेजर अश्विनी सिंह ने बताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। दिवाली तक चलने वाले इस आयोजन में लोगों के लिए कई आकर्षक गतिविधियां भी रखी गई हैं। “शॉप एंड विन” प्रतियोगिता शीर्ष खरीदार को एक ग्राम सोने का सिक्का मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला प्रदर्शन से उत्सव का माहौल बनेगा। इस आयोजन ने न केवल धार्मिकता को बढ़ावा दिया है, बल्कि लोगों को भारतीय शिल्प और नवाचार की सुंदर झलक भी दिखाई है।

Lucknow, Uttar Pradesh: A unique 18-foot statue of Lord Shri Ram made from 1.5 lakh coins has been installed at Fun Republic Mall. Crafted by 25 artisans in 20 days, the statue has earned entries in the Asia Book of World Records and the India Book of World Records. pic.twitter.com/RXBlNgydHx — IANS (@ians_india) October 7, 2025

धार्मिक आस्था और कला का नया संगम

यह मूर्ति न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र बनी है, बल्कि इसने धार्मिक आस्था को नए आयाम भी दिए हैं। लखनऊ और आस-पास के शहरों से लोग इस अनोखी प्रतिमा को देखने के लिए मॉल पहुंच रहे हैं। यह दिवाली से पहले का आयोजन शहर में आध्यात्मिकता और उत्सव का माहौल बना रहा है।

फन रिपब्लिक मॉल में लगी यह मूर्ति आज हर आगंतुक के लिए आस्था, कला और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक बन चुकी है।