  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Aug, 2025 10:52 AM
अगर नाखून हो रहे हैं पीले, तो इन विटामिन्स की कमी को न करें नजरअंदाज

नारी डेस्क:   हमारा शरीर जब अंदर से कमजोर होता है, तो वो संकेत देना शुरू कर देता है। जैसे त्वचा की रंगत, आंखों की चमक और बालों की मजबूती, वैसे ही नाखून भी स्वास्थ्य की सही तस्वीर दिखाते हैं। जब नाखून गुलाबी, मजबूत और चमकदार हों, तो यह अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। लेकिन जब नाखून पीले, टूटने वाले और फीके दिखने लगें, तो यह शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी की चेतावनी हो सकती है।

नाखूनों का पीला पड़ना 

कई लोग सोचते हैं कि नाखूनों का रंग बदलना सिर्फ बाहरी कारणों जैसे नेलपॉलिश या संक्रमण की वजह से होता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में यह शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का गंभीर संकेत हो सकता है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी बताती हैं कि समय रहते अगर इस कमी को दूर नहीं किया गया, तो नाखून न सिर्फ पीले पड़ते हैं, बल्कि कमजोर और भंगुर भी हो जाते हैं।

 नाखूनों का पीला पड़ने का सबसे बड़ा कारण

विटामिन B12 शरीर में खून के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब इसकी कमी होती है, तो नाखूनों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे उनका गुलाबी रंग फीका पड़कर पीला हो जाता है। लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर नाखून पतले, कमजोर और जल्दी टूटने वाले हो जाते हैं। बी12 से भरपूर चीजें खाएं: दूध, दही, अंडा, मछली, पनीर, चिकन।

आयरन की कमी (एनीमिया) से भी बदलता है नाखूनों का रंग

जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो खून में हीमोग्लोबिन घटने लगता है। इसका सीधा असर नाखूनों की बनावट और रंग पर पड़ता है। नाखून सपाट, पीले और बेजान दिखने लगते हैं। आयरन के लिए खाएं: पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली और दालें।

ये भी पढ़ें:  पेट में 40 साल से पल रहा था ‘पत्थर का बच्चा’, डॉक्टर भी देखकर रह गए हैरान

विटामिन D की कमी से नाखून होते हैं कमजोर और परतदार

विटामिन D हड्डियों के साथ-साथ नाखूनों को भी मजबूत बनाता है। इसकी कमी से नाखूनों में सफेद धब्बे, पीलापन और परतें बनने लगती हैं। अक्सर यह कमी उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जो धूप से दूर रहते हैं। विटामिन D के स्रोत: सुबह की हल्की धूप, दूध, दही, अंडे, मशरूम।

 नाखूनों की सेहत के लिए घरेलू उपाय

नींबू का रस: नाखूनों पर नींबू का रस हल्के से मलें। इससे पीलापन दूर होकर प्राकृतिक रंग लौट सकता है।

नारियल तेल: इससे रोजाना मालिश करने से नाखूनों में नमी बनी रहती है और वे मजबूत होते हैं।

कम करें केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल: नेलपॉलिश और रिमूवर का सीमित प्रयोग करें।

संतुलित आहार और पर्याप्त पानी: सही पोषण और हाइड्रेशन से नाखून स्वस्थ रहते हैं।

 नाखूनों का पीला पड़ना: एक सौंदर्य समस्या नहीं, सेहत का इशारा

नाखूनों का रंग बदलना सिर्फ दिखावे की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही पोषण संबंधी गड़बड़ी का साफ संकेत हो सकता है। अगर समय रहते खानपान और जीवनशैली पर ध्यान दिया जाए, तो नाखून फिर से स्वस्थ, चमकदार और गुलाबी हो सकते हैं।

नाखूनों का पीला पड़ना विटामिन B12, आयरन और विटामिन D की कमी का स्पष्ट संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए संतुलित आहार लें, जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करें और यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी सुझाव को अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।  

