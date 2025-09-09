12 SEPFRIDAY2025 1:05:32 PM
‘ये रिश्ता...’ की  शिवांगी जोशी का साड़ी में खूबसूरत और संस्कारी अंदाज, फैंस हुए मदहोश

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Sep, 2025 01:55 PM
नारी डेस्क:  टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की नायरा यानी शिवांगी जोशी ने अपने नए साड़ी लुक से फैंस का दिल जीत लिया है। लाल साड़ी में उनका ये देसी और संस्कारी रूप देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस लुक में शिवांगी ने अपने स्टाइल और सादगी का ऐसा मेल दिखाया है, जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है।

साड़ी में छाईं शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी ने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नायरा का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई। भले ही वह कई अन्य टीवी शोज में भी नजर आईं, लेकिन नायरा के किरदार से मिली लोकप्रियता उन्हें आज भी उनके फैंस इसी नाम से पुकारते हैं। हाल ही में गणपति उत्सव के मौके पर शिवांगी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसमें उन्होंने लाल साड़ी पहनकर अपनी देसी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग उनके इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं।

अप्सरा से कम नहीं उनका अंदाज

टीवी पर जहां शिवांगी संस्कारी बहू और बेटी के रोल में नजर आती थीं, वहीं रियल लाइफ में भी वह ट्रेडिशनल कपड़ों में बेहद खूबसूरत लगती हैं। इस बार उन्होंने एक सिंपल लेकिन बेहद स्टाइलिश लाल साड़ी पहनी, जो देखने में हल्की और आरामदायक लग रही थी। इस साड़ी में उन्होंने अपने लुक को ऐसा संवार रखा था कि कोई भी उन्हें देखता रह जाए। उनकी यह साड़ी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी।

सादगी में छुपा स्टाइल

शिवांगी ने जो साड़ी चुनी है वह बिल्कुल सिंपल प्लेन लाल रंग की है। इस साड़ी में न कोई भारी कढ़ाई थी और न ही कोई चमकीले सितारे, लेकिन उन्होंने पल्लू को बहुत ही खूबसूरती से स्टाइल किया था। पल्लू को नीट एंड क्लीन प्लीट्स में ओपन रखा गया था, जिससे उनका लुक और भी आकर्षक लग रहा था। उन्होंने भारी कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना था, जो उनके पूरे लुक का स्टार था।

मोतियों से सजा ब्लाउज

उनका ब्लाउज रेड रंग का था, जिस पर छोटे-छोटे मोतियों की कढ़ाई की गई थी। पूरे ब्लाउज को मोतियों से बेल जैसा डिजाइन दिया गया था, जो पूरी तरह से फुल स्लीव्स था। नेकलाइन और बॉर्डर को जिगजैग लाइन में डिजाइन किया गया था, जिससे ब्लाउज में एक स्टाइलिश टच देखने को मिला। इस ब्लाउज ने लाल साड़ी के सिंपल लुक को परफेक्ट बना दिया।

क्लासी ज्वेलरी ने बढ़ाया खूबसूरती का जादू

शिवांगी ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को राजमानी ज्वेलर्स के खूबसूरत चोकर सेट से सजाया। इसमें लगे सफेद और सुनहरे मोती उनकी साड़ी के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। हाथ में पहनी अंगूठी भी उनके लुक में चार चांद लगा रही थी। उनकी ज्वेलरी काफी सिंपल लेकिन क्लासी थी, जिससे उनका लुक और भी निखर गया।

काली बिंदी और लिप्स ने दिया परफेक्ट टच

अपने चेहरे को और निखारने के लिए शिवांगी ने छोटी-सी काली बिंदी लगाई थी, जो उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी। बालों को उन्होंने बीच में पार्ट करके खुला छोड़ा था, तो कभी हाफ पिनअप करके कुछ लटें बाहर निकाली थीं। ब्राउन लिप्स उनके चेहरे पर एक खास चमक ला रहे थे, जो उनके देसी और मदमस्त अंदाज को परफेक्ट बना रहे थे।

फैंस हुए उनकी खूबसूरती के कायल

शिवांगी के इस साड़ी लुक को देखकर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कईयों ने उनके लिए प्यार भरे गाने के बोल भी लिखे। उनकी सुंदरता, क्यूटनेस और स्टाइलिंग की खूब तारीफ हो रही है। शिवांगी ने साबित कर दिया कि सादगी में भी कितना जादू हो सकता है।

 शिवांगी जोशी का यह ट्रेडिशनल साड़ी लुक एक बार फिर से यह दिखाता है कि देसी स्टाइल में भी खूबसूरती की परिभाषा पूरी होती है। उनके इस लुक से हर कोई प्रेरणा ले सकता है कि कैसे सादगी के साथ स्टाइलिश दिखा जा सकता है। ऐसे में गणपति जैसे त्योहारों पर आप भी शिवांगी के इस लुक से प्रेरणा लेकर खुद को खूबसूरती से सजाकर दिखा सकती हैं  

