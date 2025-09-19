ये सस्ता सा सप्लीमेंट धीमा करेगा बुढ़ापा, कम करेगा हार्ट अटैक और मौत का खतरा

नारी डेस्क : दिल की सेहत और लंबी उम्र का राज शायद आपके पास ही है कोकोआ सप्लीमेंट! जी हां, जिस चॉकलेट को आप स्वाद के लिए खाते हैं, वही आपके दिल को भी सेहतमंद रख सकती है। हाल ही में हुई एक बड़ी रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लंबे समय तक कोकोआ एक्सट्रैक्ट (Cocoa Extract) सप्लीमेंट लेने से शरीर की सूजन (Inflammation) कम होती है और हार्ट डिजीज यानी Cardiovascular Disease (CVD) का खतरा घटता है।

कोको सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन (COSMOS) स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

कोको सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन (COSMOS) स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस शोध में 60 साल से अधिक उम्र के 21,442 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 12,666 महिलाएं और 8,776 पुरुष थे। 2014 से 2020 तक इन प्रतिभागियों को कोकोआ एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन दिए गए। नतीजों में साफ दिखा कि कोकोआ सप्लीमेंट लेने वालों में हार्ट डिजीज से मौत का खतरा काफी हद तक कम हो गया।

कोकोआ शरीर में कैसे काम करता है?

कोकोआ बीन्स में मौजूद फ्लैवेनॉल्स (Flavanols) एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। ये शरीर में सूजन को कम करने और उम्र बढ़ने के साथ होने वाले सेल डैमेज को धीमा करने में मदद करते हैं। फ्लैवेनॉल्स ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर रहता है और दिल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि कोकोआ हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है।

ब्लड टेस्ट में भी दिखा असर

स्टडी में शामिल 598 प्रतिभागियों के ब्लड सैंपल लिए गए।

जांच में पता चला कि जो लोग कोकोआ सप्लीमेंट ले रहे थे, उनमें हर साल मौत की दर (Death Rate) घटने लगी।

यह साफ इशारा था कि कोकोआ एक्सट्रैक्ट सूजन को कंट्रोल करके हार्ट की सुरक्षा करता है।

डॉक्टरों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि कोकोआ एक्सट्रैक्ट किसी भी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं है। लेकिन सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और अच्छी दिनचर्या के साथ इसका सेवन किया जाए तो यह उम्र बढ़ने पर होने वाली क्रॉनिक सूजन को कम करने और हार्ट को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। यानी, इसे एक सपोर्टिव उपाय के रूप में अपनाकर दिल की सेहत पर अच्छे नतीजे देखे जा सकते हैं।

चॉकलेट खाने से नहीं मिलेगा इतना फायदा

शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि चॉकलेट खाने से वही फायदा नहीं मिलेगा जो कोकोआ सप्लीमेंट से मिलता है।

मार्केट में मिलने वाली चॉकलेट में फ्लैवेनॉल्स की मात्रा तय नहीं होती।

डार्क चॉकलेट या ज्यादा कोको वाली चॉकलेट में भी जरूरी नहीं कि उतना फ्लैवेनॉल हो।

इसके अलावा चॉकलेट में शुगर और फैट ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा खाने पर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

कोकोआ एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट हार्ट हेल्थ को बेहतर बना सकता है और उम्र बढ़ने पर होने वाली सूजन को कम कर सकता है। हालांकि इसे किसी भी हालत में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

