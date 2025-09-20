20 SEPSATURDAY2025 3:00:09 PM
Nari

मां ने दम तोड़ दिया पर जुड़वा बेटों को खुद से जुदा नहीं किया, मलबे से मिला तीनों का शव, रुला देगा ये मंजर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Sep, 2025 11:48 AM
मां ने दम तोड़ दिया पर जुड़वा बेटों को खुद से जुदा नहीं किया, मलबे से मिला तीनों का शव, रुला देगा ये मंजर

नारी डेस्क:  उत्तराखंड के चमोली जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर कुंतरी लगा फाली गांव में भूस्खलन ने भयंकर तबाही मचाई। शुक्रवार को जब बचावकर्मी गांव वालों को खोजने निकले तो उन्होंने कांता देवी (38) को एक भारी वस्तु के नीचे कुचला हुआ पाया। वह अपने10-10 साल के जुड़वां बच्चों को दोनों हाथों में पकड़े हुए थीं। यह उस मां की आखिरी क्षण तक खुद को और अपनी आंखों के तारे को बचाने की बेताब लड़ाई का प्रतीक था।

PunjabKesari
एक मृत मां, दोनों हाथों में अपने दो मृत बेटों के साथ - यह दृश्य देखने वाले हर किसी के लिए हृदय विदारक था, क्योंकि रिश्तेदारों और साथी ग्रामीणों की चीखें चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक शांत पहाड़ी गांव कुंतारी लगफली में गूंज रही थीं। शुक्रवार को बरामद किए गए पांच शवों में ये तीनों भी शामिल थे। कांता देवी के पति कुंवर सिंह को गुरुवार को चमत्कारिक ढंग से ज़िंदा बचा लिया गया। बारिश से हुए भूस्खलन में उनका घर जमींदोज़ हो गया था, जिसके 16 घंटे बाद उन्हें ज़िंदा बचा लिया गया। वह बच गए हैं, लेकिन उनके पास लौटने के लिए कोई घर या परिवार नहीं है।

PunjabKesari
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) पिछले 32 घंटों से मलबे में दबे कुंवर सिंह के घर में जान बचाने की उम्मीद में कड़ी मशक्कत कर रहे थे। कटर मशीनों का इस्तेमाल करके कीचड़ को काटकर अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे के बाद तीनों का पता चला। जैसे ही बचावकर्मियों ने दोपहर 1.30 बजे के आसपास तीनों के शव मलबे से निकाले, पूरा इलाका शोक में डूब गया। कल से राहत और बचाव शिविरों में रह रहे कुंतारी के लोग भी अपनों की तलाश में सुबह गांव लौट आए। शवों को देखकर सभी रो पड़े।
PunjabKesari

गुरुवार सुबह, कुंतारी लागा फली के ऊपर की पहाड़ी से अचानक आई बाढ़ ने गांव और आसपास के कई गांवों को तबाह कर दिया। नंदानगर से बाजबगड़ जाने वाली सड़क पर स्थित इस गांव ने नंदानगर और बाजबगड़ के बीच चार जगहों पर तबाही मचाई। नंदानगर और बाजबगड़ के बीच कई जगहों पर पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी नदियों में बाढ़ से हुई तबाही साफ़ दिखाई दे रही है। गांव के ज़्यादातर घर तबाह हो गए हैं, जिससे गांव रहने लायक नहीं रहा।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it