WHO का बड़ा अलर्ट: रोज़मर्रा की ये 3 गंदी आदतें, समय से पहले देती हैं मौत

नारी डेस्क: आपकी लाइफस्टाइल आपकी उम्र की असली चाबी है। आप क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, आपकी नींद कैसी है और आपकी रोजमर्रा की आदतें कैसी हैं ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी हेल्थ कितनी मजबूत है और आप कितनी लंबी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन WHO के अनुसार, लोगों की दिनचर्या में तीन ऐसी खतरनाक आदतें शामिल हैं जो व्यक्ति को समय से पहले मौत की ओर धकेल देती हैं। दुख की बात यह है कि ये आदतें आज लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए इन तीन खतरनाक आदतों को विस्तार से समझते हैं।

स्मोकिंग – सबसे खतरनाक “Silent Organ Destroyer”

धूम्रपान दुनिया में समय से पहले मौत का नंबर-1 कारण माना जाता है। WHO और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार स्मोकिंग शरीर के लगभग हर ऑर्गन को धीरे-धीरे खराब कर देती है। कई लोग सोचते हैं कि “सिर्फ एक-दो सिगरेट से क्या फर्क पड़ता है?” लेकिन सच ये है कि तंबाकू में मौजूद टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठे होकर अंगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं।

स्मोकिंग के बड़े खतरे

स्मोकिंग फेफड़ों, हार्ट, किडनी और ब्लड वेसल्स को धीरे-धीरे नष्ट करती है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा तीन गुना बढ़ जाता है। फेफड़ों का कैंसर, COPD और कई तरह के कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया में होने वाली हर 5 में से 1 मौत का कारण तंबाकू है। धूम्रपान छोड़ना सबसे बड़ा जीवन-रक्षक कदम है। अध्ययनों के अनुसार, सिर्फ स्मोकिंग छोड़ देने से आपकी लाइफ 5–10 साल तक बढ़ सकती है और हार्ट डिजीज का खतरा काफी कम हो जाता है।

खराब डाइट – प्लेट की गलतियां जो बढ़ाती हैं समय से पहले मौत का खतरा

आजकल के तेज और तनाव भरे जीवन में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, तली चीजें और मीठे स्नैक्स लोगों की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये “फास्ट” आदतें शरीर को “स्लो पॉइजन” की तरह अंदर से नुकसान पहुंचाती रहती हैं।

अनहेल्दी डाइट से बढ़ने वाली बीमारियां

हार्ट डिजीज

मोटापा

डायबिटीज

स्ट्रोक

फैटी लिवर

कैंसर का जोखिम

WHO के अनुसार जिन लोगों की डाइट में

फल कम,सब्जियां कम, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा, ट्रांस फैट अधिक होता है उनमें समय से पहले मरने का खतरा लगभग दोगुना हो जाता है। क्यों?क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है "Food is information for your body." आप जो खाते हैं, शरीर उसी हिसाब से काम करता है। गलत खान-पान शरीर में सूजन, ब्लड शुगर असंतुलन, मोटापा और हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पैदा करता है जो धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं।

हाई ब्लड प्रेशर – बिना आवाज का ‘Silent Killer’

हाई BP एक ऐसी बीमारी है जिसकी भनक तक नहीं लगती, इसलिए इसे “Silent Killer” कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका BP महीनों या सालों से बढ़ा हुआ है और इसी चुपचाप बढ़ते BP से अचानक हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेल्योर जैसी घातक स्थितियां हो सकती हैं।

अनकंट्रोल्ड BP से होने वाले खतरे

हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर ,ब्रेन हैमरेज ,आंखों की रोशनी कम होना WHO के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर दुनिया की लाखों मौतों का छुपा हुआ कारण है। अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

कैसे कंट्रोल करें BP?

कम नमक,ज्यादा पानी, रोजाना 30 मिनट वॉक ,तनाव कम करना , नियमित BP चेक, जरूरत पड़ने पर दवाएं छोटे-छोटे बदलाव भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। WHO की चेतावनी इन 3 आदतों को अभी सुधारें WHO के अनुसार निम्न आदतें मिलकर दुनिया भर में करोड़ों समय से पहले मौतों का कारण बन रही हैं

तंबाकू

अनहेल्दी डाइट

कम फिजिकल एक्टिविटी

हाई ब्लड प्रेशर

क्लेम यह भी है कि 70 साल से पहले होने वाली 18 मिलियन मौतें इन्हीं कारणों से होती हैं। यानी लगभग 90% समय से पहले मौतें रोकी जा सकती हैं अगर हम अपनी 3 आदतें सुधार लें।

तुरंत छोड़ दें ये 3 खतरनाक आदतें

धूम्रपान छोड़ें: तंबाकू शरीर को अंदर से जहर की तरह खत्म करता है।

जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड सीमित करें: घर का ताजा और संतुलित खाना आपकी उम्र बढ़ाता है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें: नियमित चेकअप और हेल्दी रूटीन जरूरी है।

शरीर हमारा मंदिर है, और इसे नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को जितनी जल्दी छोड़ा जाए, उतना बेहतर है। छोटी-छोटी लाइफस्टाइल चेंजिस जैसे चलना, अच्छा खाना, स्मोकिंग छोड़ना और BP को कंट्रोल में रखना आपकी जिंदगी में कई साल जोड़ सकते हैं।