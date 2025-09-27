अंकिता लोखंडे को फिर सताई पुराने प्यार की याद, शेयर किया सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो

नारी डेस्क: अंकिता लोखंडे अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद करती हैं, और एक बार फिर उन्होंने प्रशंसकों को पुरानी यादें ताज़ा कर दीं। हाल ही में, अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपने हिट टेलीविज़न शो 'पवित्र रिश्ता' का एक पुराना वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में, अंकिता और सुशांत पारंपरिक परिधानों में नज़र आ रहे हैं, जो नवरात्रि स्पेशल एपिसोड लग रहा था।



डांडिया की छड़ियां पकड़े, ऑन-स्क्रीन जोड़ी, अर्चना और मानव, प्रशंसकों को उस केमिस्ट्री की याद दिला रहे हैं जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया था। हालाकि, अंकिता ने इस पोस्ट पर कोई कैप्शन नहीं जोड़ा, लेकिन लोग इस पर अपनी- अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अर्चना और मानव का किरदार निभाते हुए, अंकिता और सुशांत ने डेटिंग शुरू की और अलग होने से पहले सात साल तक साथ रहे। एकता कपूर द्वारा निर्मित उनका शो अपने समय के सबसे पसंदीदा डेली सोप में से एक है।



2024 में, जब 'पवित्र रिश्ता' के 15 साल पूरे होंगे, अंकिता ने सुशांत को याद करते हुए एक भावुक नोट लिखा था। उन्होंने लिखा- "15 साल पहले, मैंने पवित्र रिश्ता में अर्चना के रूप में अपना सफ़र शुरू किया था। मुझे क्या पता था कि सालों बाद भी मुझे अपने उस किरदार के लिए इतना प्यार मिलता रहेगा, जो मेरी पहचान भी बन गया है। मुझे कभी-कभी लगता है कि अर्चना बनना ही मेरी किस्मत में था। वो मुझमें थी, और आज भी मुझमें है। उसने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है।"



अंकिता ने कहा था- "अगर मुझे सुशांत का साथ न मिलता तो मेरा सफ़र अधूरा होता। जब मैंने पवित्र रिश्ता शुरू किया था, तब मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी। उन्होंने मुझे सिखाया और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। इस शो ने एक नए तरह की कहानी कहने की शुरुआत की।" सुशांत सिंह राजपूत, जो 'काई पो छे!' और 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी फिल्मों से बॉलीवुड स्टार बने, का जून 2020 में निधन हो गया। अंकिता ने बाद में दिसंबर 2021 में बिज़नेसमैन विक्की जैन से शादी कर ली, लेकिन सुशांत के साथ अपने शुरुआती सफ़र की यादों को इस तरह की श्रद्धांजलि के ज़रिए ज़िंदा रखती हैं।